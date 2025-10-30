Cillessen brengt acht reddingen bij comeback en voorkomt bekerblamage NEC

NEC heeft met moeite de tweede ronde van de KNVB Beker bereikt. De ploeg van Dick Schreuder won woensdagavond met 2-3 van amateurclub Rijnsburgse Boys, maar dat ging allesbehalve eenvoudig. De amateurs uit de Tweede Divisie boden fel weerstand en dwongen tot acht reddingen in zijn eerste basisoptreden in zeven maanden.

De Nijmegenaren kwamen vroeg op voorsprong via Noé Lebreton, die profiteerde van slordig balverlies op het middenveld van de thuisploeg. Niet veel later verdubbelde Sami Ouaissa de score met een koelbloedige afronding, waarna Lebreton met een fraaie knal in de verre hoek zelfs voor 0-3 zorgde. De ploeg uit de Eredivisie leek op rozen te zitten, maar Rijnsburgse Boys toonde veerkracht en kreeg het publiek op sportpark Middelmors volledig achter zich.

Vlak voor rust zorgde Illias Kariouh met een knappe counter voor de 1-3, waarna de thuisploeg na rust vol op jacht ging naar meer. Cillessen, die normaal tweede keus is achter Gonzalo Crettaz, stond echter als een muur te keepen. De 65-voudig international redde onder meer knap op pogingen van Van der Weijden, Klaver en Kariouh en hield NEC meerdere keren op de been. Toch kon hij de 2-3 van Mark van der Weijden halverwege de tweede helft niet voorkomen.

In de slotfase vochten de amateurs moedig door, maar het gebrek aan scherpte en frisheid brak hen op. NEC wisselde veelvuldig om de controle terug te krijgen en hield met moeite stand. In de 89ste minuut hield Cillessen nóg een inzet uit zijn doel, ditmaal in de korte hoek; met het laatste balcontact van de wedstrijd miste Younes Tufi (nota bene een ex-jeugdspeler van NEC) een enorme kans. Dankzij de acht cruciale reddingen van Cillessen voorkwam de Gelderse club een bekerblamage. NEC plaatst zich zo voor de tweede ronde.