Live voetbal 10

Cillessen brengt acht reddingen bij comeback en voorkomt bekerblamage NEC

Jasper Cillessen
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
30 oktober 2025, 20:42

NEC heeft met moeite de tweede ronde van de KNVB Beker bereikt. De ploeg van Dick Schreuder won woensdagavond met 2-3 van amateurclub Rijnsburgse Boys, maar dat ging allesbehalve eenvoudig. De amateurs uit de Tweede Divisie boden fel weerstand en dwongen Jasper Cillessen tot acht reddingen in zijn eerste basisoptreden in zeven maanden.

De Nijmegenaren kwamen vroeg op voorsprong via Noé Lebreton, die profiteerde van slordig balverlies op het middenveld van de thuisploeg. Niet veel later verdubbelde Sami Ouaissa de score met een koelbloedige afronding, waarna Lebreton met een fraaie knal in de verre hoek zelfs voor 0-3 zorgde. De ploeg uit de Eredivisie leek op rozen te zitten, maar Rijnsburgse Boys toonde veerkracht en kreeg het publiek op sportpark Middelmors volledig achter zich.

Artikel gaat verder onder video

Vlak voor rust zorgde Illias Kariouh met een knappe counter voor de 1-3, waarna de thuisploeg na rust vol op jacht ging naar meer. Cillessen, die normaal tweede keus is achter Gonzalo Crettaz, stond echter als een muur te keepen. De 65-voudig international redde onder meer knap op pogingen van Van der Weijden, Klaver en Kariouh en hield NEC meerdere keren op de been. Toch kon hij de 2-3 van Mark van der Weijden halverwege de tweede helft niet voorkomen.

In de slotfase vochten de amateurs moedig door, maar het gebrek aan scherpte en frisheid brak hen op. NEC wisselde veelvuldig om de controle terug te krijgen en hield met moeite stand. In de 89ste minuut hield Cillessen nóg een inzet uit zijn doel, ditmaal in de korte hoek; met het laatste balcontact van de wedstrijd miste Younes Tufi (nota bene een ex-jeugdspeler van NEC) een enorme kans. Dankzij de acht cruciale reddingen van Cillessen voorkwam de Gelderse club een bekerblamage. NEC plaatst zich zo voor de tweede ronde.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Opstootje bij HSV Hoek - FC Eindhoven

Walgelijke teksten hoorbaar op tv bij Hoek – Eindhoven, Westerman schrikt: ‘Net zo erg als racisme’

  • Gisteren, 23:18
  • Gisteren, 23:18
NAC-trainer Carl Hoefkens ligt onder vuur na blunders Kostas Lamprou

NAC-trainer Carl Hoefkens ligt onder vuur na blunders Kostas Lamprou

  • Gisteren, 21:06
  • Gisteren, 21:06
Pijnlijk spandoek richting Kostas Lamprou weggehaald van NAC-tribune

Pijnlijk spandoek richting Kostas Lamprou weggehaald van NAC-tribune

  • Gisteren, 20:02
  • Gisteren, 20:02
1 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Rijnsburg - NEC

Rijnsburgse Boys
2 - 3
N.E.C.
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jasper Cillessen

Jasper Cillessen
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 36 jaar (22 apr. 1989)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2024/2025
Las Palmas
27
0
2023/2024
NEC
31
0
2022/2023
NEC
32
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel