beleefde donderdagavond een geslaagde rentree onder de lat. Na zeven maanden mocht de keeper het weer eens laten zien vanaf de aftrap: hij speelde negentig minuten voor NEC in de bekerwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. Met acht reddingen speelde Cillessen een belangrijke rol in de met 2-3 gewonnen wedstrijd.

Cillessen speelde eind maart zijn laatste wedstrijd, toen nog voor Las Palmas. Door een geperforeerde darm miste hij het eind van het seizoen in Spanje. Na zijn terugkeer bij NEC is hij de tweede keus achter Gonzalo Crettaz, maar in de KNVB Beker mocht hij het laten zien. “Het was weer even wennen. Om hier te staan was leuk. Dit zijn bekeravonden. We zitten in de koker, dat is het belangrijkst.”

Hoe gaat het met Cillessen? “Goed. Ik zit er lekker in. We gaan weer door naar zondag.” Analist Mario Been vraagt hoe groot de kans is dat Cillessen weer eerste doelman wordt. “Ik train goed, ik doe m’n ding. Ik denk dat ik vandaag heb laten zien dat ik er nog ben. Ik moet zeggen: het is lekker om na zo'n lange periode weer wat ritme op te doen.”

Tussenstand bij De Treffers

“Ik ben wat ouder, dus ik heb iets meer geduld”, zegt hij over zijn reserverol. “Ik geef gas om te spelen, maar zolang Gonzalo het goed doet, is het aan de trainer. Je mag het dus aan de trainer vragen.” Daarna valt het oog van Cillessen op een scorebord dat op sportpark Middelmors van Rijnsburgse Boys hangt. Hij zag dat zijn oude club De Treffers, waarvoor hij van zijn zevende tot twaalfde in de jeugd speelde, op 1-1 stond tegen MVV Maastricht.

“Is het daar verlenging? Weet iemand dat?” vraagt Cillessen aan Been en Aletha Leidelmeijer, waarna hij te horen krijgt dat het pas pauze was. Het duel begon om 20.00 uur. Uiteindelijk won De Treffers, de ploeg van trainer Theo Janssen, met 3-1 van MVV.