Hoogtepunt voor Victor Jensen is niet genoeg voor zege van FC Utrecht op FC Twente

FC Utrecht en FC Twente hebben zondagmiddag de punten gedeeld in Stadion Galgenwaard: 1-1. De thuisploeg leek dankzij een bijzonder mooi moment van af te stevenen op drie belangrijke punten, maar een knappe individuele actie van Mats Rots besliste anders. Zo bleef het duel tussen de nummer zes en zeven van de Eredivisie onbeslist.

De middag stond voor Utrecht in het teken van een emotioneel eerbetoon aan David di Tommaso, die twintig jaar geleden overleed. De spelers droegen speciale shirts, de aanvoerdersband was aangepast en in de vierde minuut klonk een hartverwarmend applaus door de Galgenwaard. In het veld zocht Utrecht naar controle, maar echte kansen bleven spaarzaam. De eerste dreiging kwam via Gjivai Zechiël, die het zijnet vond. Aan de andere kant kopte Daan Rots net naast en moest Barkas ingrijpen bij een poging van El Karouani.

Na rust kwam Utrecht sterk uit de kleedkamer. In de 52ste minuut volgde de verdiende beloning: Miguel Rodríguez legde de bal panklaar voor Victor Jensen, die koel bleef en de 1-0 binnentikte. Een bijzonder moment voor de Deen, die die door blessureleed voor het eerst sinds 24 augustus in de basis stond in de Eredivisie. Even later moest hij alsnog naar de kant, onder luid applaus, waarna Noah Ohio zijn rentree maakte na maanden wachten. Een hele wedstrijd spelen kon Jensen nog niet.

Twente voerde de druk daarna op. Invaller Ricky van Wolfswinkel was dicht bij de gelijkmaker, maar zag zijn inzet via een Utrecht-been naast gaan. Toch bleef Utrecht wankelen en in de 82ste minuut ging het alsnog mis. Mats Rots slalomde langs zijn tegenstander, vond ruimte in de verre hoek en schoot de 1-1 binnen. Barkas was kansloos en ook Van der Hoorn kwam te laat om de treffer te voorkomen. In de slotfase bleven echte kansen op een winnend doelpunt uit. Utrecht staat met 22 punten op de zevende plek; Twente heeft 21 punten en staat achtste.