Foto's: Indrukwekkend eerbetoon aan David di Tommaso in De Galgenwaard

De wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente staat zondag in het teken van David di Tommaso. Iets meer dan twintig jaar geleden overleed de verdediger onverwachts in zijn slaap. Hij wordt op indrukwekkende wijze geëerd door de club en de supporters.

Di Tommaso wordt ieder jaar herdacht door de fans van Utrecht. Ditmaal, twintig jaar na dato, draagt aanvoerder Nick Viergever een aanvoerdersband met de tekst: 'Di Tommaso 4 ever'. Het getal 4 is ook een verwijzing naar het rugnummer van Di Tommaso, dat sinds zijn overlijden niet meer wordt gedragen in De Galgenwaard.

Artikel gaat verder onder video

Voorafgaand aan de wedstrijd was het nummer Ti Amo van Umberto Tozzi te horen in de volle Galgenwaard. Na vier minuten kwamen de fans massaal van hun stoel om de applaudisseren.

Di Tommaso overleed in de nacht van 28 op 29 november 2005 in zijn slaap. Op zondag 27 november had hij nog een wedstrijd tegen Ajax gespeeld (1-0 zege). Hij werd in besloten kring gecremeerd in zijn thuisland Frankrijk. Utrecht rijkt nog jaarlijks de David di Tommaso-trofee uit voor de beste speler van het seizoen.

Bekijk de foto's van het eerbetoon hieronder.