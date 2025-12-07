Foto's: Indrukwekkend eerbetoon aan David di Tommaso in De Galgenwaard

De wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente staat zondag in het teken van David di Tommaso. Iets meer dan twintig jaar geleden overleed de verdediger onverwachts in zijn slaap. Hij wordt op indrukwekkende wijze geëerd door de club en de supporters.
Di Tommaso wordt ieder jaar herdacht door de fans van Utrecht. Ditmaal, twintig jaar na dato, draagt aanvoerder Nick Viergever een aanvoerdersband met de tekst: 'Di Tommaso 4 ever'. Het getal 4 is ook een verwijzing naar het rugnummer van Di Tommaso, dat sinds zijn overlijden niet meer wordt gedragen in De Galgenwaard.
Voorafgaand aan de wedstrijd was het nummer Ti Amo van Umberto Tozzi te horen in de volle Galgenwaard. Na vier minuten kwamen de fans massaal van hun stoel om de applaudisseren.
Di Tommaso overleed in de nacht van 28 op 29 november 2005 in zijn slaap. Op zondag 27 november had hij nog een wedstrijd tegen Ajax gespeeld (1-0 zege). Hij werd in besloten kring gecremeerd in zijn thuisland Frankrijk. Utrecht rijkt nog jaarlijks de David di Tommaso-trofee uit voor de beste speler van het seizoen.
Bekijk de foto's van het eerbetoon hieronder.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Prachtig om te zien. Ik weet dit nog heel goed van David di Tommaso en het maakte destijds enorme indruk. Hoe FC Utrecht hiermee omging en nog steeds elk jaar mee omgaat, zegt alles over die club en haar supporters. De manier waarop Utrecht zijn naam blijft eren, met zoveel respect en warmte, gaat echt boven voetbal uit. Misschien juist daardoor heb ik altijd warme gevoelens gehad voor deze club. Sommige dingen overstijgen rivaliteit, standen of resultaten. Dit is er absoluut 1 van.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Prachtig om te zien. Ik weet dit nog heel goed van David di Tommaso en het maakte destijds enorme indruk. Hoe FC Utrecht hiermee omging en nog steeds elk jaar mee omgaat, zegt alles over die club en haar supporters. De manier waarop Utrecht zijn naam blijft eren, met zoveel respect en warmte, gaat echt boven voetbal uit. Misschien juist daardoor heb ik altijd warme gevoelens gehad voor deze club. Sommige dingen overstijgen rivaliteit, standen of resultaten. Dit is er absoluut 1 van.