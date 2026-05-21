staat open voor een terugkeer op de Nederlandse velden, zo vertelt hij tegenover Tubantia. De middenvelder, die woensdag bekendmaakte weer op vrije voeten te zijn, denkt echter dat geen club het aandurft om hem binnen te halen. Een stap naar het buitenland is in zijn ogen realistischer.

Vloet werd in april 2023 veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. De middenvelder veroorzaakte eind 2021 een ongeval op de A4 bij Hoofddorp. Daarbij kwam de vierjarige Gio Roos om het leven. Zijn toenmalige werkgever Heracles Almelo besloot uiteindelijk zijn doorlopende contract te ontbinden, waarna Vloet vervolgens bij FC Astana en FC Ural aan de slag ging. De voetballer ging in eerste instantie in hoger beroep tegen zijn straf, maar trok dit in de zomer van 2024 in. In september van dat jaar ging hij de gevangenis in.

Tegenover Tubantia heeft Vloet direct van zich laten horen. De voormalig PSV-speler probeerde zich in de gevangenis fit te houden. “In het begin lig je gigantisch veel. Daarom drukte ik veel op en trainde ik mijn benen. Of ik stopte een paar flessen Bar le Duc in een wasnetje. Zo kon ik mijn biceps trainen”, begint hij. Op zaterdagmiddagen speelde hij steevast voetbalpartijtjes met andere gedetineerden.

Terugkeer in Nederland?

De ambitie van Vloet is om terug te keren als voetballer. “Of ik nu wel of niet een tweede kans krijg in de voetballerij, dat was mijn motivatie. Iedereen zegt wel dat iedereen een tweede kans verdient. Maar in de praktijk is het niet altijd zo”, weet hij. Vloet: “Op de luchtplaats had ik veel gesprekken met andere gedetineerden. Iedereen zei: ‘ga ervoor, dit is waar je goed in bent’. Dat motiveerde me zo. Ik wil mijn carrière graag op een positieve manier afsluiten.”

De Brabantse middenvelder denkt dat hij het niveau nog altijd aankan. “Normaal gesproken heb ik nog vier, vijf jaar te gaan. Misschien langer. Mijn lichaam heeft natuurlijk rust gehad. Dat kan voordelig zijn.”

Volgens Tubantia sluit Vloet een terugkeer in Nederland niet uit. “Ik zou het wel willen, maar er is geen directeur die dat aandurft. De mensen met wie ik heb gesproken zeggen: Rai, als speler zouden we je meteen nemen. Maar met de reacties van fans, sponsors, de raad van commissarissen en de media zien we het niet zitten”, aldus Vloet, die voornamelijk kijkt naar een optie in het buitenland.