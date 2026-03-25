Aston Villa overweegt deze zomer een move te maken voor . De spits van Sunderland maakt dit seizoen indruk in de Premier League en staat volgens de Sunderland Echo op de verlanglijst van de club uit Birmingham. De belangstelling voor de Nederlander neemt toe naarmate het seizoen vordert, zeker na zijn recente heldenrol in de derby tegen Newcastle United.

Brobbey is een sleutelfiguur geworden in het elftal van manager Régis Le Bris. Afgelopen weekend onderstreepte hij zijn waarde door in de slotfase de winnende treffer tegen de aartsrivaal binnen te schieten. In 24 competitiewedstrijden was hij dit seizoen goed voor 6 doelpunten en 1 assist. Niet alleen zijn goals, maar ook zijn fysieke aanwezigheid en loopvermogen vallen op bij scouts in Engeland en de rest van Europa.

Bij Aston Villa is de roep om een nieuwe aanvalsleider groot. "Aston Villa is op zoek naar een nieuwe spits in de zomer", vertelt voormalig scout van The Villans Mick Brown aan Football Insider. Ondanks de aanwezigheid van Ollie Watkins en de winterse komst van Tammy Abraham, is de clubleiding niet tevreden over de consistentie voor het doel. "Ze zijn gefrustreerd over Watkins en de andere opties omdat ze geen regelmatige doelpuntenmaker hebben gehad, dus kijken ze naar een paar opties."

Brown bevestigt dat de naam van de Nederlandse spits nadrukkelijk rondgaat bij zijn voormalige werkgever. "Brian Brobbey is iemand naar wie ze gekeken zullen hebben, want er is altijd interesse in spelers, en in het bijzonder spitsen, die een naam voor zichzelf maken." De scout prijst de manier waarop Sunderland de spits vorig jaar wist binnen te halen. "Sunderland heeft afgelopen zomer fantastisch werk geleverd met hun werving, en het is een heel sterk seizoen voor hen geweest, en Brobbey is erg indrukwekkend geweest."

Wat Brobbey aantrekkelijk maakt voor de ploeg van Unai Emery, is zijn specifieke speelstijl en fysieke kracht. "Hij ziet eruit als een handvol om tegen te spelen. Hij is sterk, zet zijn rug in verdedigers, gaat de strijd met ze aan, vecht met ze, rent erachteraan en hij zal ook doelpunten scoren", aldus Brown. Hij verwacht dan ook dat de club uit de Midlands hem nauwlettend blijft volgen. "Dus voor een ploeg als Aston Villa gaat dat soort centrumspits iemand zijn die hen aanspreekt en ik weet zeker dat ze hem nauwlettend in de gaten zullen houden."

De prestaties van Brobbey blijven niet onopgemerkt bij andere clubs. Naast de concrete interesse van Aston Villa wordt de situatie van de aanvaller ook door andere teams in Engeland en de rest van Europa gevolgd. Met een contract dat nog tot 2029 doorloopt bij Sunderland, lijkt de club een sterke onderhandelingspositie te hebben voor de komende transferperiode.