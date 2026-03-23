heeft gisteren diepe indruk gemaakt in de Premier League door Sunderland naar een 1-2 overwinning te schieten op aartsrivaal Newcastle United. De spits, die afgelopen zomer de overstap maakte van Ajax, groeide in de slotfase uit tot de grote man op St. James' Park en wordt door de Britse pers unaniem geprezen. Volgens de media in Engeland heeft de Nederlander zich met zijn late treffer definitief in de harten van de supporters gespeeld.

De derby leek lange tijd op een gelijkspel af te stevenen, nadat Sunderland in de tweede helft was teruggekomen van een vroege achterstand. In de 90ste minuut sloeg Brobbey echter toe door een rebound binnen te tikken, nadat zijn eerste inzet nog werd gekeerd. Het moment zorgde voor een enorme ontlading bij het uitvak en liet de Engelse media niet onberoerd. Vooral de timing van het doelpunt, diep in blessuretijd, wordt breed uitgemeten in de kranten van vanochtend.

Artikel gaat verder onder video

Sky Sports was er na het laatste fluitsignaal snel bij om de prestatie van de spits te duiden. Het medium sprak van een dramatische late winner van Brobbey, waarmee hij de overwinning veiligstelde. "Brian Brobbey regelde een geweldige 2-1 comeback winst voor Sunderland. Brobbey stelde in de 90e minuut de drie punten vast", zo schreef de sportzender. Jamie Carragher had na de wedstrijd mooie woorden over voor de spits die maandag aansluit bij het Nederlands elftal "Brian Brobbey, wat een transfer is dat zeg", zo klonk het uit de mond van de oud-speler van Liverpool. Ook de BBC benadrukte de impact van de Nederlander en stelde dat de spits in de laatste seconden toesloeg. "Brian Brobbey scoorde een dramatische late winnende goal. Sunderland kwam terug van achterstand om Newcastle United te verslaan in een zenuwslopende Tyne-Wear derby", aldus de Britse omroep.

Naast de timing van de goal was er ook lof voor het vertoonde spel van de aanvaller gedurende de gehele wedstrijd. The Guardian kopte met de woordspeling "Daylight Brobbery" en zag een hoofdrol voor de Nederlander. De krant schreef dat Brobbey "de druk uiteindelijk beloonde met de winnende goal". "Brian Brobbey beloonde een goede individuele wedstrijd met een late goal en bracht Magpies onheil", zo voegde de kwaliteitskrant daaraan toe. Hiermee wordt hij niet alleen als afmaker gezien, maar ook als een speler die de hele wedstrijd een bepalende factor was.

Vooral in de regio rondom Sunderland is de euforie groot. The Sunderland Echo spreekt van een "derby hero" en stelt dat de spits zijn naam in de geschiedenisboeken van de club heeft geschreven. The Northern Echo sloot zich daarbij aan en sprak van een "famous victory". "Brilliante Brian Brobbey scooort de winnende en Sunderland pakt een derby dubbel", zo klonk het in de lokale krant. Door de overwinning is Sunderland de rivaal Newcastle United inmiddels gepasseerd op de ranglijst van de Premier League.

Met zijn zesde competitiedoelpunt van het seizoen lijkt Brobbey zijn draai in Engeland volledig te hebben gevonden. De spits, die voor twintig miljoen euro werd overgenomen van Ajax, beschikt bij Sunderland over een contract tot medio 2029. ESPN wees nog op het belang van het beslissende moment in een wedstrijd die lange tijd in balans was. Waar de kritiek op Newcastle United na de nederlaag toeneemt omdat zij het duel in de slotfase uit handen gaven, lijkt de rol van Brobbey bij Sunderland alleen maar groter te worden.

1:46pm: Brian Brobbey wins the Tyne-Wear derby 🤯 pic.twitter.com/uVMHKKKzyu — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) March 22, 2026