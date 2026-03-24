is na zijn transfer van Ajax naar Sunderland helemaal opgeleefd. Bij Vandaag Inside stelt Johan Derksen dat de sterke spits in Engeland met veel meer zelfvertrouwen speelt, terwijl Valentijn Driessen vooral een verschil in fitheid ziet.

Met het WK in aantocht wordt er momenteel volop gediscussieerd over de spitspositie. Ook bij Vandaag Inside wordt de vraag opgeworpen wie er komende zomer in de punt van de aanval moet staan bij het Nederlands elftal. “Wout Weghorst”, antwoordt René van der Gijp lachend. “Ik zou het toch proberen”. De analist had zich even daarvoor negatief uitgelaten over de spits van Ajax.

“Nee, tuurlijk niet”, gaat hij vervolgens op serieuze toon verder. “Ik zou voor Brobbey of Depay gaan. Als Depay fit is, maar dat wordt ook een probleem.” Laatstgenoemde kampt momenteel met een spierblessure waardoor hij de oefeninterlands tegen Noorwegen en Ecuador aan zich voorbij moet laten gaan.

“Brobbey heeft nu de wind mee bij Sunderland”, zo stelt Derksen. “De balletjes vallen goed en het is weer een man met zelfvertrouwen.” Afgelopen weekend maakte de spits zich onsterfelijk in Sunderland door in de derby tegen Newcastle United in de negentigste minuut de winnende te maken.

Naast zijn zelfvertrouwen ziet Driessen ook een ander groot verschil met de Brobbey van afgelopen seizoen bij Ajax. “Nu is hij afgetraind. Maar bij Ajax kon hij het nog geen uur volhouden”, aldus de verslaggever. Derksen denkt dat dit komt door de afpersing waar Brobbey mee te maken had. “Hij zat daardoor dus niet goed in zijn vel.”