Live voetbal

Driessen ziet enorm verschil in fitheid tussen Brobbey bij Ajax en bij Sunderland

24 maart 2026, 09:51
Brian Brobbey van Sunderland
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Brian Brobbey is na zijn transfer van Ajax naar Sunderland helemaal opgeleefd. Bij Vandaag Inside stelt Johan Derksen dat de sterke spits in Engeland met veel meer zelfvertrouwen speelt, terwijl Valentijn Driessen vooral een verschil in fitheid ziet.

Met het WK in aantocht wordt er momenteel volop gediscussieerd over de spitspositie. Ook bij Vandaag Inside wordt de vraag opgeworpen wie er komende zomer in de punt van de aanval moet staan bij het Nederlands elftal. “Wout Weghorst”, antwoordt René van der Gijp lachend. “Ik zou het toch proberen”. De analist had zich even daarvoor negatief uitgelaten over de spits van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

“Nee, tuurlijk niet”, gaat hij vervolgens op serieuze toon verder. “Ik zou voor Brobbey of Depay gaan. Als Depay fit is, maar dat wordt ook een probleem.” Laatstgenoemde kampt momenteel met een spierblessure waardoor hij de oefeninterlands tegen Noorwegen en Ecuador aan zich voorbij moet laten gaan.

“Brobbey heeft nu de wind mee bij Sunderland”, zo stelt Derksen. “De balletjes vallen goed en het is weer een man met zelfvertrouwen.” Afgelopen weekend maakte de spits zich onsterfelijk in Sunderland door in de derby tegen Newcastle United in de negentigste minuut de winnende te maken.

Naast zijn zelfvertrouwen ziet Driessen ook een ander groot verschil met de Brobbey van afgelopen seizoen bij Ajax. “Nu is hij afgetraind. Maar bij Ajax kon hij het nog geen uur volhouden”, aldus de verslaggever. Derksen denkt dat dit komt door de afpersing waar Brobbey mee te maken had. “Hij zat daardoor dus niet goed in zijn vel.”

➡️ Meer Sunderland nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • zo 22 maart, 16:29
  • 22 mrt. 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • zo 22 maart, 15:45
  • 22 mrt. 15:45
  • 16
Ajax-speler Jorthy Mokio

‘Mokio wil erkenning van Ajax en wijst twee contractvoorstellen af’

  • Gisteren, 14:22
  • Gisteren, 14:22
  • 6
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Newcastle - Sunderland

Newcastle United
1 - 2
Sunderland
Gespeeld op 22 mrt. 2026
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
24
6
2025/2026
Ajax
0
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
9
Fulham
31
-1
44
10
Brighton
31
4
43
11
Sunderland
31
-4
43
12
Newcastle
31
-1
42
13
Bournemouth
31
-2
42

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws