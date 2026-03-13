Marcel van der Kraan verwacht dat komende zomer een mooie transfer gaat maken, zo vertelt hij bij Kick-off van De Telegraaf. De doelman draait een topseizoen bij Sunderland, nadat hij afgelopen zomer overkwam van NEC Nijmegen. De Nijmegenaren beschikken volgens Van der Kraan overigens over een riante clausule.

“Robin Roefs doet het fantastisch. Er zijn best wel veel grote clubs die op dit moment naar hem kijken. We moeten niet gek opkijken als die jongen, één jaar na zijn vertrek bij NEC en na één jaar bij Sunderland, een grote stap gaat maken”, begint de journalist van De Telegraaf.

Opvallende clausule Roefs onthuld

“Ook voor NEC is dat financieel heel interessant. Ze hebben een flinke doorverkoop bedongen van – volgens mij – tien procent. Voor Sunderland en die jongen (Roefs, red.) is het geweldig wat er nu gebeurt”, zegt de journalist, die weet dat de Nijmegenaren nog een andere clausule hebben bedongen met Sunderland. “Voor elk jaar dat Sunderland, met Roefs, in de Premier League blijft, komt er een flinke bonus bovenop. Sunderland was gedoemd om te degraderen, daarom ging het daarin mee. Maar NEC krijgt in ieder geval een flinke bonus.”

Sunderland bezet momenteel de elfde plek in de Premier League met veertig punten. Nummer achttien, West Ham United, heeft 28 punten. Het moet heel gek lopen willen The Black Cats nog degraderen uit de hoogste Engelse competitie.

'Robin Roefs eerste keeper op WK'

Van der Kraan verwacht dat de keeper uit Heeswijk-Dinther komende zomer deel uitmaakt van de WK-selectie van het Nederlands elftal. “Dat sowieso, hij wordt eerste keeper”, zegt Pim Sedee stellig. Roefs moet zijn debuut voor Oranje nog maken, maar zat de afgelopen keren wel bij de selectie. Bart Verbruggen geldt als zijn grootste concurrenten, maar vooralsnog lijkt er voor bondscoach Ronald Koeman geen reden om hem te vervangen.