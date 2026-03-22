heeft zondag tijdens Newcastle - Sunderland (1-2) te maken gekregen met racistische bejegeningen uit het publiek. De wedstrijd werd acht minuten na het begin van de tweede helft tijdelijk stilgelegd, en na het duel spreekt Sunderland er schande van. Via een officiële verklaring maakt de club dat duidelijk.

Newcastle United en Sunderland hebben een diepgaande rivaliteit, onder meer vanwege de geografische ligging. Beide steden zijn slechts negentien kilometer van elkaar verwijderd en in de loop der jaren is de haat richting elkaars club alleen maar groter geworden. Toch is het alweer elf jaar geleden dat beide clubs elkaar voor het laatst troffen in competitieverband. En dus zijn de Tyne-Wear derbys dit seizoen extra beladen.

Het ging echter veel te ver, toen Geertruida in de tweede helft van de wedstrijd van zondag racistische opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd kreeg. De arbiter, Anthony Taylor, besloot de wedstrijd tijdelijk stil te leggen en overlegde met trainers, spelers en directieleden. Niet veel later werd er 'gewoon' door gevoetbald. Uiteindelijk won Sunderland de wedstrijd in blessuretijd door een heldenoptreden van Brian Brobbey.

Enkele uren na de wedstrijd komt Sunderland met een statement. "Sunderland is op de hoogte van een gemeld incident rondom racistische uitlatingen richting Lutsharel Geertruida tijdens de wedstrijd van vandaag op St. James' Park. Wij staan achter Lutsharel en complimenteren hem om zijn dapperheid en leiderschap, door dit aan te geven bij de leidsmannen. Racisme is volstrekt onacceptabel. Het is walgelijk en zou geen enkele plek in onze sport of maatschappij moeten hebben." Verder wordt er gesteld dat het statement van Newcastle erkend wordt en de hoop uitgesproken dat zij die verantwoordelijk hiervoor zijn gestraft worden.

Club Statement: Lutsharel Geertruida — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) March 22, 2026