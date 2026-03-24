Herboren Brobbey geniet in Engeland: ‘In Amsterdam denk ik: wat doe ik hier'

is terug bij Oranje en hij voelt zich fitter dan ooit. In een gesprek met ESPN vertelt de spits van Sunderland dat hij Amsterdam totaal niet mist en dat hij in Engeland eindelijk de volle negentig minuten kan spelen.

De afgelopen maanden dacht Brobbey best vaak aan het Nederlands elftal. Nu hij er weer bij zit, merkt hij dat hij een betere speler is geworden. Dat komt vooral omdat hij bij Sunderland veel vaker mag blijven staan. "Nu speel ik negentig minuten. Ik ben blij om negentig te spelen, ik voel me ook goed", vertelt hij. Dat was bij Ajax wel anders, waar hij vaak rond de 67e minuut naar de kant moest. Met een knipoog zegt hij over zijn oude trainer Francesco Farioli: "Ik denk dat hij dat nog steeds doet bij Porto."

Zoveel spieren, zoveel broodjes

In Engeland is Brobbey fysiek enorm gegroeid. Na een doelpunt in de derby tegen Newcastle United trok hij zijn shirt uit en zag iedereen zijn spieren. "Ik heb hard getraind daar. Ik ben veel in de gym geweest. Zoveel spieren, zoveel broodjes", lacht de spits. Dat hij nu in een rustige stad woont, helpt hem om focus te houden. "Newcastle is oké. Soms is rust ook goed voor je hoofd. Het is een plek waar ik alleen met mezelf bezig ben."

Heimwee? Eerlijk gezegd mis ik niks

Hoewel hij een echte Amsterdammer is, mist hij zijn oude stad totaal niet. "Eerlijk gezegd mis ik niks. Als ik twee dagen vrij ben, kom ik even naar Amsterdam. Maar dan denk ik bij mezelf: wat doe ik hier? Het is wel saai daar." Zelfs voor zijn favoriete eten hoeft hij niet terug. "Ik heb een Nederlandse chef, dus die maakt wel nasi voor mij. Tuurlijk betaal ik dat zelf, je moet toch zelf beter worden?"

Bij Oranje wil Brobbey laten zien dat hij ook op het hoogste niveau dodelijk is voor het doel. "Elke kans die je krijgt, moet je gewoon pakken. Als spits zijnde wil je altijd scoren. Je moet altijd focus zijn op één kans die je krijgt." Brobbey heeft zijn doel al gesteld: "Ik wil laten zien wat ik kan en dan mee naar het WK. Hopelijk."