Live voetbal

Herboren Brobbey geniet in Engeland: ‘In Amsterdam denk ik: wat doe ik hier'

24 maart 2026, 14:31
Brian Brobbey van Sunderland
Foto: © Imago/Realtimes
4 reacties
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Brian Brobbey is terug bij Oranje en hij voelt zich fitter dan ooit. In een gesprek met ESPN vertelt de spits van Sunderland dat hij Amsterdam totaal niet mist en dat hij in Engeland eindelijk de volle negentig minuten kan spelen.

De afgelopen maanden dacht Brobbey best vaak aan het Nederlands elftal. Nu hij er weer bij zit, merkt hij dat hij een betere speler is geworden. Dat komt vooral omdat hij bij Sunderland veel vaker mag blijven staan. "Nu speel ik negentig minuten. Ik ben blij om negentig te spelen, ik voel me ook goed", vertelt hij. Dat was bij Ajax wel anders, waar hij vaak rond de 67e minuut naar de kant moest. Met een knipoog zegt hij over zijn oude trainer Francesco Farioli: "Ik denk dat hij dat nog steeds doet bij Porto."

Zoveel spieren, zoveel broodjes

Artikel gaat verder onder video

In Engeland is Brobbey fysiek enorm gegroeid. Na een doelpunt in de derby tegen Newcastle United trok hij zijn shirt uit en zag iedereen zijn spieren. "Ik heb hard getraind daar. Ik ben veel in de gym geweest. Zoveel spieren, zoveel broodjes", lacht de spits. Dat hij nu in een rustige stad woont, helpt hem om focus te houden. "Newcastle is oké. Soms is rust ook goed voor je hoofd. Het is een plek waar ik alleen met mezelf bezig ben."

Heimwee? Eerlijk gezegd mis ik niks

Hoewel hij een echte Amsterdammer is, mist hij zijn oude stad totaal niet. "Eerlijk gezegd mis ik niks. Als ik twee dagen vrij ben, kom ik even naar Amsterdam. Maar dan denk ik bij mezelf: wat doe ik hier? Het is wel saai daar." Zelfs voor zijn favoriete eten hoeft hij niet terug. "Ik heb een Nederlandse chef, dus die maakt wel nasi voor mij. Tuurlijk betaal ik dat zelf, je moet toch zelf beter worden?"

Bij Oranje wil Brobbey laten zien dat hij ook op het hoogste niveau dodelijk is voor het doel. "Elke kans die je krijgt, moet je gewoon pakken. Als spits zijnde wil je altijd scoren. Je moet altijd focus zijn op één kans die je krijgt." Brobbey heeft zijn doel al gesteld: "Ik wil laten zien wat ik kan en dan mee naar het WK. Hopelijk."

➡️ Meer Brobbey nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Brobbey vs Newcastel

Engelse pers lovend over 'derbyheld' Brobbey na winnende goal

  • Gisteren, 10:43
  • Gisteren, 10:43
  • 2
Geertruida Taylor

Sunderland spreekt schande van 'walgelijk' racisme aan het adres van Geertruida

  • zo 22 maart, 21:00
  • 22 mrt. 21:00
  • 3
Arne Slot van Liverpool

Harde kritiek op Slot na nieuwe deceptie Liverpool: ‘Reusachtige stap achteruit’

  • za 21 maart, 17:27
  • 21 mrt. 17:27
  • 3
5 4 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jagerman
95 Reacties
92 Dagen lid
128 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Is er ook ruimte voor zelfkritiek? Blijkbaar niet!! Alleen de uitspraak dat je elke kans moet pakken om te scoren is al hilarisch.

John Prins
14 Reacties
1.046 Dagen lid
84 Likes
John Prins
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kan wel achteraf schoppen, maar zelf ook niet waar gemaakt.

dilima1966
3.386 Reacties
1.016 Dagen lid
16.822 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Komt dat ajax zo geweldig trainers voor de groep hadden staan 7 seizoen een dikke flop

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.814 Reacties
1.275 Dagen lid
19.581 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Beter lezen mensen, het gaat om de stad Amsterdam.

Net binnen

Meer nieuws

Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
24
6
2025/2026
Ajax
0
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
9
Fulham
31
-1
44
10
Brighton
31
4
43
11
Sunderland
31
-4
43
12
Newcastle
31
-1
42
13
Bournemouth
31
-2
42

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws