Xabi Alonso bevestigt overstap naar Chelsea op opmerkelijke wijze

Xabi Alonso (44) lijkt hard op weg naar Chelsea en heeft de geruchten over zijn aanstaande aanstelling zelf verder aangewakkerd. De Spaanse oefenmeester deelde zondagochtend, nota bene, via zijn eigen X-account een bericht van het Spaanse medium Marca, waarin wordt gemeld dat hij op het punt staat de nieuwe manager van The Blues te worden.

Zaterdagavond wisten toonaangevende media als The Athletic en transferexpert Fabrizio Romano al te melden dat er een volledig akkoord op tafel ligt. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een vierjarig contract op Stamford Bridge.

Met de komst van Alonso hoopt de clubleiding eindelijk weer rust te creëren na een zeer onrustig seizoen. Chelsea nam op nieuwjaarsdag afscheid van Enzo Maresca, waarna Liam Rosenior het stokje overnam. De voormalig manager hield het echter slechts 106 dagen vol en werd vorige maand eveneens op straat gezet. Momenteel fungeert Calum McFarlane als interim-trainer tot het einde van de rit, waarna de nieuwe eindverantwoordelijke het roer in de zomer definitief overneemt.

Voor de kersverse Chelsea-manager betekent het zijn eerste klus sinds zijn ontslag bij Real Madrid in januari. In de Spaanse hoofdstad werd de samenwerking al na zeven maanden en 34 wedstrijden beëindigd.