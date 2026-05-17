Joseph Oosting voor de tweede keer dit seizoen ontslagen

17 mei 2026, 10:23
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Joseph Oosting is niet langer de hoofdtrainer van Antwerp. De Nederlandse coach moet vertrekken bij de Belgische club nadat het team er niet in slaagde zich te plaatsen voor Europees voetbal. De nederlaag in de strijd om een Conference League-ticket blijkt uiteindelijk de doorslaggevende factor in het besluit van de clubleiding.

De druk op Oosting nam de afgelopen weken zichtbaar toe. Antwerp kwam in de slotfase van het seizoen in een negatieve spiraal terecht, met nederlagen tegen Standard Luik (0-5), Charleroi (0-1) en OH Leuven (3-0). Door die reeks verdween een Europees ticket definitief uit zicht, wat intern leidde tot twijfels over de sportieve koers.

Die twijfels zijn nu omgezet in een beslissing: het dienstverband van de Nederlandse trainer wordt beëindigd.

Voor Oosting betekent het ontslag het einde van zijn eerste buitenlandse avontuur als hoofdtrainer. De coach, die eerder in Nederland actief was bij onder meer FC Twente en RKC Waalwijk, stond sinds december 2025 aan het roer in Antwerpen nadat hij op straat werd gezet door Twente.

Oosting stond 26 wedstrijden aan het roer bij Antwerp. Daarvan werden er elf gewonnen, terwijl het aantal nederlagen net iets hoger lag. Daarmee komt er na enkele maanden al een einde aan zijn periode bij de Belgische traditieclub, waar de ambities om Europees voetbal te halen uiteindelijk niet werden waargemaakt.

Joseph Oosting

Joseph Oosting
Royal Antwerp FC
Team: Antwerp
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (29 jan. 1972)

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
1
Club Brugge
37
36
50
2
R. Union SG
37
40
49
3
Sint-Truiden
38
14
40
4
Anderlecht
37
-1
29
5
Gent
38
1
28

