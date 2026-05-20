Aston Villa wint Europa League-finale met groot machtsvertoon

Aston Villa heeft woensdagavond in Istanbul beslag gelegd op de Europa League. De Engelse ploeg van trainer Unai Emery was in de finale veel te sterk voor het Duitse SC Freiburg: 0-3. Het betekende voor Emery zijn vierde eindzege in de Europa League. De Spaanse oefenmeester begon de wedstrijd overigens zonder Nederlanders: Marco Bizot en Lamare Bogarde zaten negentig minuten op de bank, terwijl Ian Maatsen negen minuten voor tijd als invaller zijn rentree maakte.

Aston Villa was de torenhoge favoriet voor de finale en kwam eigenlijk geen moment in de problemen tegen een pover Freiburg. De Engelsen oogden solide en maakten het verschil al in de slotfase van de eerste helft. Youri Tielemans opende in de 41ste minuut van de wedstrijd de score, door prachtig raak te volleren uit een hoekschop van Morgan Rogers: 0-1.

Emiliano Buendía verdubbelde vervolgens in de blessuretijd van de eerste helft de voorsprong voor Aston Villa. De Argentijnse middenvelder werd op de rand van het strafschopgebied vrijgespeeld door John McGinn, waarna hij met een prachtige uithaal in de bovenhoek de 0-2 op het scorebord bracht.

Freiburg kwam er in de eerste 45 minuten niet aan te pas. Aston Villa kwam halverwege het eerste bedrijf wel goed weg, toen Matty Cash met een gestrekt been hoog inkwam op Vincenzo Grifo. Scheidsrechter François Letexier spaarde de rechtsback echter met slechts een gele kaart.

Aston Villa gooide de wedstrijd vervolgens in de 58ste minuut in het slot. Buendía bracht de bal vanaf de linkerflank laag voor het doel van Freiburg en Rogers rondde uiteindelijk af: 0-3. Het elftal van Emery kon vervolgens freewheelend richting het einde van de wedstrijd. Buendía kreeg in de slotfase nog een enorme kans op een vierde Engelse treffer, maar hij schoof de bal oog in oog met doelman Noah Atubolu naast.