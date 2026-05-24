Francesco Farioli heeft één iemand bij Ajax zeer hoog zitten ‘als mens’

Francesco Farioli kijkt met veel plezier terug op zijn periode bij Ajax, ondanks dat zijn vertrek bij Ajax wrang was. De Italiaanse trainer uit in gesprek met ESPN specifiek zijn waardering voor twee voormalig collega’s.

Farioli stond vorig seizoen aan het roer bij Ajax en presteerde verdienstelijk. De Amsterdammers leken zelfs af te stevenen op de landstitel in de Eredivisie, maar moesten het kampioenschap door een 2-2 gelijkspel tegen FC Groningen op de voorlaatste speeldag van het seizoen uiteindelijk aan PSV laten.

Op 19 mei, vlak voor de laatste speeldag van het seizoen, maakte Ajax bekend dat Farioli zou gaan vertrekken bij de club. Hij vertrok uiteindelijk naar FC Porto en gidste die ploeg in zijn debuutjaar naar de Portugese landstitel.

De wijze waarop Farioli vertrok was wrang, onder meer gezien de abrupte timing. Ook kreeg hij veel over zich heen in de media: zo schreef Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf één dag nadat het vertrek van Farioli wereldkundig werd ‘dat de eisen van de Italiaan Ajax veel te gortig waren’.

Farioli koestert echter geen wrok jegens Ajax en bewaart in het bijzonder warme herinneringen aan twee personen: Alex Kroes en Menno Geelen. Kroes was vorig seizoen technisch directeur van Ajax en haalde Farioli naar de club. Toen Farioli zijn vertrek bij de Amsterdammers wereldkundig maakte, was Kroes echter niet solidair met de Italiaan: hij bleef aan en vertrok dit kalenderjaar pas toen Jordi Cruijff arriveerde als nieuwe technisch eindverantwoordelijke bij Ajax.

“Ik zal Alex altijd dankbaar blijven dat hij mij de kans heeft geboden om de eerste Italiaanse coach ooit op de bank bij Ajax te worden”, vertelt Farioli dit weekeinde in gesprek met ESPN over Kroes. “Mijn dankbaarheid en respect voor het mens dat hij is, is groot.

Farioli nodigde Kroes naar eigen zeggen al meerdere keren uit bij FC Porto. “En dat zal hij deze voorbereiding ook gaan doen. Ik koester geen enkele slechte gevoelens naar hem”, aldus de trainer.

“Met Menno spreek ik ook veel”, zegt Farioli over Geelen. Hij stuurt mij veel berichten om te feliciteren met goede resultaten en wij hebben een fantastische relatie. Ik heb met veel mensen binnen Ajax een hele goede relatie.”