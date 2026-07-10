Driessen haalt hard uit naar zowel Steur als Ajax: 'Alleen maar om het geld'

Valentijn Driessen heeft in de podcast Kick-off van De Telegraaf hard uitgehaald naar de transfer van naar Newcastle United. Volgens de journalist heeft de achttienjarige middenvelder puur voor het geld gekozen door Ajax in te ruilen voor de kapitaalkrachtige Engelse club. Daarnaast plaatst de analist grote vraagtekens bij het huidige transferbeleid in de Johan Cruijff ArenA.

De overstap van het talent naar The Magpies werd gisteren officieel afgerond. Newcastle United betaalt een vaste transfersom van 24 miljoen euro, wat door bonussen nog kan oplopen tot maximaal 27 miljoen euro. In de voetbalpodcast waarschuwt Driessen voor de sportieve risico's: "Bijna alle spelers die op die leeftijd zijn weggegaan bij Ajax komen met hangende pootjes terug of redden het helemaal niet. Dat zijn slechte voortekenen voor die jongen." De analist trekt vervolgens een harde conclusie over de beweegredenen van Steur. "Hij is gewoon puur voor het geld gegaan."

Artikel gaat verder onder video

Naast de kritiek op de speler zelf, moet ook de Amsterdamse clubleiding het ontgelden. Driessen wijst op een opvallende tegenstrijdigheid in het beleid onder technisch directeur Jordi Cruijff. Ajax trekt deze zomer nadrukkelijk ervaren krachten aan, zoals de teruggekeerde Daley Blind en doelman Marc-André ter Stegen, met als expliciet doel om de jeugd te begeleiden. "Het vertrek van Steur is verschrikkelijk voor het Nederlandse voetbal. Hij is een van de grootste talenten van de Nederlandse velden, speelt bij Ajax en is daar opgeleid. Hetzelfde Ajax haalt oudere spelers op om de jongere spelers te begeleiden en het grootste talent loopt de deur uit. Dat is het paard achter de wagen spannen."

De contractverlenging van de spelmaker liep onlangs spaak na onenigheid over het sportieve traject. Waar de Nederlander onder de eerdere clubleiding nog een mondeling akkoord had over een verbintenis, veranderde de situatie na de aanstelling van Cruijff. Het kamp van de middenvelder eiste garanties voor speeltijd in het eerste elftal, maar Ajax kon deze niet geven. Door de precaire financiële situatie van de club en het aflopende contract van de speler kon Ajax het Engelse miljoenenbod uiteindelijk niet weigeren.