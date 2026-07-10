Twee Feyenoord-talenten kunnen vlieguren maken in de Eredivisie

Feyenoord is momenteel volop bezig met het uitstippelen van de toekomst van meerdere jonge spelers. De Rotterdamse club zet in op tijdelijke vertrekken voor en , zodat beide talenten komend seizoen vlieguren kunnen maken op een hoger niveau. Volgens FR12 is 't Zand onderweg naar Fortuna en wil Excelsior zich versterken met Sliti.

Voor Sliti is het de bedoeling dat een verhuurperiode zijn verdere ontwikkeling gaat stimuleren. De vleugelaanvaller beschikt in De Kuip nog over een contract tot medio 2029, maar Feyenoord vindt het belangrijk dat hij komend seizoen structureel minuten gaat maken op het hoogste niveau. Excelsior heeft interesse om de jeugdinternational tijdelijk over te nemen en ziet in Sliti een versterking voor de selectie. De aanvaller kwam tot dusver in 28 officiële wedstrijden in actie voor het eerste elftal, waarin hij goed was voor twee doelpunten en twee assists.

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Naast de aanstaande verhuur van de vleugelaanvaller wordt er ook gewerkt aan een oplossing voor 't Zand. Fortuna Sittard heeft zich officieel in Rotterdam gemeld voor de middenvelder. De verwachting is dat de onderhandelingen tussen beide clubs zullen uitmonden in een huurconstructie inclusief een optie tot koop. Met een overstap naar Limburg kan de selectiespeler opnieuw minuten gaan maken op het hoogste niveau. Een eerdere verhuurperiode bij Heracles Almelo leverde voor de middenvelder namelijk niet het gewenste resultaat op.

De uitgaande transfers maken deel uit van een bredere puzzel voor de clubleiding, onder aanvoering van technisch directeur Devy Rigaux en Dennis Eenhoorn. Zij proberen de selectie van de teruggekeerde trainer Giovanni van Bronckhorst in balans te brengen. Terwijl de jonge garde tijdelijk mag vertrekken, dwingen blessureproblemen aan de linkerkant van de verdediging de Rotterdammers om juist naar inkomende versterkingen te zoeken. Omdat Jordan Bos geblesseerd raakte tijdens het WK met Australië en Gijs Smal nog niet wedstrijdfit is, moet Rigaux de transfermarkt op voor een directe aanwinst op de linksbackpositie.