Perez ergert zich kapot aan nieuwe trend: 'Het is puur stoerdoenerij'

Kenneth Perez ergert zich groen en geel aan voetballers die bij een strafschop kiezen voor een vertraagde aanloop. Tijdens de dagelijkse uitzending van WK Praat op ESPN sprak de Deense analist zijn onbegrip uit over de zogeheten 'stutter step'. Samen met collega Kees Kwakman concludeerde de oud-voetballer dat de opvallende manier van aanleggen inmiddels volledig is achterhaald.

Tijdens het huidige wereldkampioenschap wordt de techniek nog altijd veelvuldig toegepast, onder meer donderdagavond door Kylian Mbappé. "Los van hoe goed Frankrijk is, ook zij nemen domme aanlopen bij penalty's. Wanneer stoppen ze daarmee?", stelde Perez. Volgens de vaste analyticus van de sportzender levert de hapering veel minder op dan spelers denken. "Nu hebben we het vier miljoen keer gezien en is het 3.999.999 keer fout gegaan. Dan ga je toch een keer rekenen en denk je dat het geen zin heeft", aldus de Deen.

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Kwakman ziet een groot verschil met penaltynemers uit het verleden, die de doelman pas op het allerlaatste moment probeerden te foppen. "In het verleden stopte een penaltynemer vlak voor de bal om te kijken waar de keeper heen gaat. Nu doen ze dat drie meter voor de bal, terwijl de keeper dan ook nog steeds staat te wachten", legde hij uit. Volgens Perez draait de moderne variant dan ook nauwelijks meer om effectiviteit. "Het is puur stoerdoenerij, want als het lukt kunnen ze zeggen: 'Ik heb de keeper even voor de gek gehouden'. Maar de keepers hebben ze allemaal in de smiezen", oordeelde hij hard.

Om de trend te doorbreken, kijkt Kwakman nadrukkelijk naar de technische staf van de landen en clubs. "Het moet bij de trainers vandaan komen, die moeten het gaan verbieden", stelde de analist. De roep om een verbod wordt gesterkt door recente data van het lopende eindtoernooi. Waar de vertraagde aanloop in de jaren voor dit WK nog een succespercentage van zo'n tachtig procent kende, is dat cijfer inmiddels gekelderd tot onder de vijftig procent. Van de eerste elf strafschoppen waarbij de nemer een hapering inzette, werden er liefst zes gemist. Volgens de actuele reglementen van de IFAB is de schijnbeweging tijdens de aanloop wel toegestaan, zolang de speler niet stopt op het moment dat hij de bal daadwerkelijk moet trappen.