Farioli reageert op geruchten over stap naar Chelsea

27 april 2026, 11:04
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Francesco Farioli heeft gereageerd op de geruchten dat Chelsea interesse in hem zou hebben. De Italiaan, die met FC Porto afkoerst op de landstitel, verzekert dat hij ook volgend seizoen actief is bij de Portugese topclub.

Chelsea nam afgelopen week na een dienstverband van nog geen vier maanden afscheid van Liam Rosenior. De Londenaren hadden vijf Premier League-duels op rij verloren zonder een doelpunt te maken, wat de trainer de kop kostte. De naam van Farioli dook vervolgens op als mogelijke opvolger op Stamford Bridge.

De Italiaan timmert hard aan de weg als toptrainer. Vorig seizoen maakte hij indruk bij Ajax, waarmee hij de titel op een haar na misliep, terwijl hij dit jaar met FC Porto wel kampioen lijkt te gaan worden. Zondag werd er met 1-2 gewonnen op bezoek bij Estrela Amadora, waardoor de voorsprong op nummer twee Benfica met nog drie wedstrijden te gaan zeven punten bedraagt. Sporting Portugal volgt daar weer drie punten achter, maar heeft ook een wedstrijd tegoed. Een overwinning in een van de laatste drie wedstrijden is dus genoeg voor de landstitel voor Porto.

In Portugal is men blij met de 37-jarige Italiaan, die onlangs zijn contract verlengde tot medio 2028. Daarin zou een afkoopsom van liefst twintig miljoen euro zijn opgenomen. Omdat de naam van Farioli afgelopen week viel als mogelijke nieuwe trainer van Chelsea, werd hij hier op de persconferentie na de wedstrijd tegen Estrela mee geconfronteerd. “Kun je de fans van FC Porto garanderen dat je, zelfs als je een sterk aanbod van Chelsea ontvangt, bij Porto blijft?”, werd hem gevraagd. “Ja, absoluut”, antwoordde hij stellig.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • 22 apr. 18:25
Farioli Porto

  • 20 apr. 12:36
  • 25 apr. 09:34
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Francesco Farioli

Francesco Farioli
FC Porto
Team: Porto
Functie: Coach
Leeftijd: 37 jaar (10 apr. 1989)

Meer info

Stand Primeira Liga 2025/2026

Primeira Liga
GS
DS
PT
1
Porto
31
48
82
2
Benfica
31
47
75
3
Sporting
30
55
72
4
Braga
31
28
56
5
Famalicão
31
12
51

