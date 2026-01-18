Heracles Almelo - FC Twente gestaakt door ruzie tussen Ramiz Zerrouki en ballenjongen

De streekderby tussen Heracles Almelo en FC Twente en zondagmiddag na precies een halfuur gestaakt. Het gebeurde precies nadat FC Twente op voorsprong was gekomen in het stadion van de vijand.

De wedstrijd tussen Heracles en FC Twente was een halfuur oud toen de bezoekers uit Enschede verdiend de leiding namen. Een handig balletje van Daan Rots kwam via een verdediger van de thuisploeg in het vijfmetergebied van Heracles terecht, waar Thomas van den Belt met het hoofd scoorde: 1-0.

FC Twente vierde de treffer voor het vak met de fanatieke supporters van Heracles. Er werden vervolgens wat plastic bekertje op het veld gegooid door de fans van de thuisploeg.

Spelers van Heracles en FC Twente wilden het veld vervolgens schoonmaken, zodat de wedstrijd hervat kon worden. Een ballenjongen van Heracles meldde zich ook op het veld. Hij gooide één van de bekertjes op de rug van FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki.

Zerrouki was daar niet van gediend en ging verhaal halen bij de ballenjongen. Vervolgens ontstond er een klein opstootje, waarna scheidsrechter Sander van der Eijk de wedstrijd meteen staakte en beide teams naar de kleedkamers dirigeerde.

Analist Bram van Polen gaf bij ESPN aan dat hij het idee had dat Van der Eijk de wedstrijd in eerste instantie best had willen hervatten zonder staking, maar dat het gedrag van de ballenjongen voor de arbiter de druppel was.

De staking duurde ongeveer tien minuten.