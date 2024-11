Gary Lineker vertrekt bij Match of the Day, maar verdwijnt niet helemaal bij de BBC

Gary Lineker stopt aan het eind van het seizoen als presentator van BBC's Match of the Day. Dat meldt de nieuwsredactie van de Britse omroep maandagavond en zal naar verwachting dinsdag officieel bekend worden gemaakt.

Lineker (63) was een van de beste Engelse voetballers van zijn generatie. Als spits speelde hij tussen 1978 voor clubs als Leicester City, FC Barcelona en Tottenham Hotspur en kwam hij tussen 1984 en 1994 tot 80 wedstrijden voor de nationale ploeg, waarin de Engelsman 48 keer scoorde. In 1999 werd hij presentator van het iconische Match of the Day, waarin op zaterdag- en zondagavond de samenvattingen van de Premier League-wedstrijden worden vertoond.

Aan het einde van het lopende seizoen zal Lineker een stap terug doen en niet langer doorgaan als presentator, zo meldt de BBC zelf. De oud-voetballer had zelf overigens nog wel langer doorgewild, maar kreeg bij de Britse omroep geen nieuw contract aangeboden. Lineker geldt met een jaarsalaris van 1,3 miljoen pond (ruim 1,5 miljoen euro) als de op dit moment bestbetaalde medewerker van de BBC.

In 2023 werd Lineker geschorst door de BBC, omdat hij zich op X kritisch had uitgelaten over het asielbeleid van de toenmalige regering onder leiding van Boris Johnson. Dat werd door Lineker 'wreed' genoemd, waarbij de uitlatingen van de regering zelfs werden vergeleken met 'de taal die Duitsland gebruikte in de jaren 30'. Analisten als Ian Wright en Alan Shearer verklaarden zich daarop solidair aan de presentator, waardoor het programma werd uitgezonden zónder presentatie of analyses. Enkele dagen later werd Linekers schorsing weer opgeheven en keerde de oud-voetballer terug in MotD.

Update 11.29 uur: De BBC komt inderdaad met de aankondiging dat Lineker bezig is aan zijn laatste seizoen als anchor van Match of the Day. Linker zal echter nog wel aanblijven als host bij de uitzendingen rond het WK van 2026 én het FA Cup-toernooi in het seizoen 2025/26. Bovendien blijft de oud-voetballer zijn MOTD Top Ten-podcast maken en wordt ook een andere podcast, The Rest is Football (waarin Lineker met Alan Shearer en Micah 'Big Meeks' Richards te horen is), gecontinueerd.

Gary Lineker will step down as host of Match of the Day at the end of the season. pic.twitter.com/BkHUScf9TK — BBC Sport (@BBCSport) November 11, 2024 🚨 New Episode Is Now LIVE! 🚨



🫨 #MCFC Mini-Crisis

🇪🇬 Salah’s Greatness

🚜 Big Win For The Tractor Boys @GaryLineker, @AlanShearer and @MicahRichards are reviewing another weekend of @PremierLeague footie in the latest show below! 👇 — The Rest Is Football (@RestIsFootball) November 11, 2024

