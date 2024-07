René van der Gijp weet niet wat hij hoort en reageert stellig: 'Lineker, die snuift al jaren'

René van der Gijp is zaterdag enorm geschrokken van het niveau in de wedstrijd tussen Engeland en Zwitserland, zo geeft hij zondagavond aan in het programma Vandaag Inside Oranje. De analist van het programma is dan ook enorm verbaasd dat er in de Engelse media positief werd gereageerd op het optreden van de ploeg van bondscoach Gareth Southgate.

"Dit waren de slechtste zeventig minuten die ooit op een EK zijn gespeeld", begint Van der Gijp als de kwartfinale tussen de Engelsen en de Zwitsers ter sprake komt in het programma Vandaag Inside Oranje: "Dat ging helemaal nergens over. Het erge van alles is, is dat die bondscoach niets gaat veranderen, want hij wint. Normaal gesproken moet je het hele elftal op de schop gooien. Sinds 1930 is er nooit meer een slechtere EK-wedstrijd geweest dan Engeland tegen Zwitserland", stelt Van der Gijp.

Vervolgens geeft tafelgast Wierd Duk aan dat op de Engelse televisie, waaronder bij de BBC, heel positief werd gereageerd op het optreden van de nationale ploeg: ", Die zijn niet goed hoor. Die Lineker, die snuift al jaren", zegt Van der Gijp gekscherend. Lineker was zaterdagavond samen met Micah Richards lovend over het optreden van de ploeg van Gareth Southgate.

"Het was briljant en echt fenomenaal", werd door het tweetal gesteld op de Engelse televisie. "Alle vijf de spelers maakten hun penalty, dus dat geeft enorm veel vertrouwen. Veel mensen klagen natuurlijk over de opstelling, maar het ging nu ook goed. We hebben gewoon een hele goede kans om dit EK te winnen", was te horen op de BBC.

