Als het aan FC Twente-directeur Dominique Scholten ligt dan gaat de structuur bij de Eredivisie CV op de schop. De algemeen directeur van de Enschedese club heeft een broertje dood aan 'moeizame en stroperige' processen en pleit dan ook voor onafhankelijke leider, zoals het in LaLiga ook doen.

De achttien clubs uit de Eredivisie hebben zich verenigd in een zelfstandige rechtsvorm, de Eredivisie CV. De ECV houdt zich voornamelijk bezig met het behartigen van de belangen van de Eredivisieclubs op zowel nationaal als internationaal niveau. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de verkoop van de televisierechten.

De Eredivisie CV vergadert meermaals per jaar en dat is absoluut geen hobby van Scholten, zo geeft hij te kennen. De FC Twente-directeur is namelijk niet zo dol op politieke processen. "Niks voor mij", is hij eerlijk in gesprek met Voetbal International. "Dat het zo moeizaam en stroperig gaat, ligt niet aan de mensen bij de Eredivisie CV. Ze zijn niet te benijden met achttien clubs die meepraten."

Scholten heeft dan ook het idee dat het anders moet kunnen en draagt zelf ook een suggestie aan. "De oplossing is in mijn ogen een onafhankelijke leider die een bepaald mandaat krijgt om de boel te organiseren", aldus de directeur. "Soms heb je dan een beslissing die goed voor je uitpakt en soms heb je pech."

Zo'n systeem wordt ook gebruikt in de Spaanse LaLiga. "Er gaat nu een hoop energie naar vergaderen, maar we komen niet echt vooruit", gaat Scholten verder. "Logisch ook, want bij Telstar spelen andere belangen dan bij Ajax. Het is geen kritiek op mensen, het systeem lijkt in mijn ogen niet efficiënt en effectief. Ik vind het zonde dat we elkaar dagen van het werk af houden", besluit hij.