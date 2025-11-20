Live voetbal

FC Twente-directeur Scholten wil Eredivisie CV omvormen naar Spaans model

FC Twente-directeur Dominique Scholten
Foto: © YouTube FC Twente
0 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
20 november 2025, 05:55

Als het aan FC Twente-directeur Dominique Scholten ligt dan gaat de structuur bij de Eredivisie CV op de schop. De algemeen directeur van de Enschedese club heeft een broertje dood aan 'moeizame en stroperige' processen en pleit dan ook voor onafhankelijke leider, zoals het in LaLiga ook doen.

De achttien clubs uit de Eredivisie hebben zich verenigd in een zelfstandige rechtsvorm, de Eredivisie CV. De ECV houdt zich voornamelijk bezig met het behartigen van de belangen van de Eredivisieclubs op zowel nationaal als internationaal niveau. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de verkoop van de televisierechten.

Artikel gaat verder onder video

De Eredivisie CV vergadert meermaals per jaar en dat is absoluut geen hobby van Scholten, zo geeft hij te kennen. De FC Twente-directeur is namelijk niet zo dol op politieke processen. "Niks voor mij", is hij eerlijk in gesprek met Voetbal International. "Dat het zo moeizaam en stroperig gaat, ligt niet aan de mensen bij de Eredivisie CV. Ze zijn niet te benijden met achttien clubs die meepraten."

Scholten heeft dan ook het idee dat het anders moet kunnen en draagt zelf ook een suggestie aan. "De oplossing is in mijn ogen een onafhankelijke leider die een bepaald mandaat krijgt om de boel te organiseren", aldus de directeur. "Soms heb je dan een beslissing die goed voor je uitpakt en soms heb je pech."

Zo'n systeem wordt ook gebruikt in de Spaanse LaLiga. "Er gaat nu een hoop energie naar vergaderen, maar we komen niet echt vooruit", gaat Scholten verder. "Logisch ook, want bij Telstar spelen andere belangen dan bij Ajax. Het is geen kritiek op mensen, het systeem lijkt in mijn ogen niet efficiënt en effectief. Ik vind het zonde dat we elkaar dagen van het werk af houden", besluit hij.

➡️ Meer Eredivisie nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Spandoek voor Abdelhak Nouri in de Johan Cruijff ArenA

Ajax komt met bijzonder gebaar: duel met Excelsior in het teken van Nouri Foundation

  • Gisteren, 09:42
  • Gisteren, 09:42
PSV-trainer Peter Bosz

Bosz wijst goal Lang bij Feyenoord aan als ‘knakpunt’ voor Ajax in titelstrijd

  • wo 19 november, 18:52
  • 19 nov. 18:52
Heracles dacht aan komst van voormalig FC Twente-trainer Joseph Oosting

Heracles dacht aan komst van voormalig FC Twente-trainer Joseph Oosting

  • wo 19 november, 14:09
  • 19 nov. 14:09
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
6
Groningen
12
0
19
7
NEC
12
9
18
8
Twente
12
2
16
9
Go Ahead
12
1
16
10
Fortuna
12
-2
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel