ziet het wel zitten om volgend seizoen bij Ajax opnieuw samen te gaan spelen met . Het tweetal staat zondagavond (aftrap 20.00 uur) met FC Groningen tegenover de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA.

Blokzijl (20) vormt in Groningen met de van Ajax gehuurde Janse (19) het jongste centrale verdedigingsduo van de Eredivisie. Het tweetal klikt vanaf het eerste moment, zo zeggen ze in een gezamenlijk interview met het Dagblad van het Noorden. "Thijmen is een speler waarvan je op aan kunt. Ik weet wat hij doet, wat hij kan en hij straalt rust uit naar de spelers om hem heen. Het klikt tussen ons, maar ik weet dat hij met iedereen een klik zou hebben. Dat is namelijk de kracht van Thijmen", zegt Janse. "We zijn beiden wel rustig. We zijn bovendien spelers die het spelletje wel interessant vinden en erover na willen denken. Als de wedstrijd even stil ligt, zoeken we elkaar vaak even op om te overleggen hoe het staat en wat er moet gebeuren", vult Blokzijl aan.

Artikel gaat verder onder video

Janse keert na dit seizoen terug naar Ajax, waarvoor hij tot op heden zes officiële wedstrijden speelde. Blokzijl beschikt op zijn beurt over een aflopend contract bij FC Groningen, dat wel de optie heeft om dat met één seizoen te verlengen. Een zomers vertrek lijkt daarom logisch, aangezien de jeugdinternational anders in de zomer van 2027 gratis de deur uit zou lopen. Janse ziet een hernieuwde samenwerking in Amsterdam wel zitten, zo zegt hij: "Ik vind Thijmen een goede speler. Hij is nog jong en heeft de potentie om de Nederlandse top te halen. Het klikt hier, dus de overstap naar Ajax zou niet gek zijn." Ook Blokzijl zelf staat daarvoor open: "Ik ben er nog niet zo mee bezig, maar ik hoop natuurlijk ooit een stap omhoog te maken. Een Nederlandse topclub zou dan ideaal zijn. Ik weet niet hoe dingen zullen lopen en het is maar net wat er komt, maar zo’n stap zou wel het mooiste zijn."

Een eventuele overstap van Blokzijl naar Amsterdam zou enigszins pikant zijn, aangezien zijn enige Eredivisiedoelpunt tot nu toe nogal grote gevolgen had voor Ajax. De verdediger maakte eind vorig seizoen diep in blessuretijd de 2-2 in de Euroborg, die ervoor zorgde dat de Amsterdammers de koppositie verspeelden aan de latere landskampioen PSV. "Ja, toen had ik wel even een hekel aan ‘m", geeft Janse een halfjaar later ruiterlijk toe. "Dat uitgerekend zo iemand die goal moet maken... Ik zie het nog zo voor me, die rare celebration van ‘m, met die armen wijd", aldus de Zeeuw, die Blokzijl met zijn opmerking laat grinniken.