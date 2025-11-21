Suriname is in de intercontinentale play-offs om het WK te bereiken gekoppeld aan Bolivia en bij winst neemt het land het op tegen Irak. Bondscoach Stanley Menzo en directeur laten weten vertrouwen te hebben in een succes.

Suriname verzekerde zich in de nacht van dinsdag op woensdag van deelname aan de intercontinentale play-offs voor het WK. Natio stond lange tijd met 3-0 achter bij Guatemala en leek op uitschakeling af te koersen, maar door een eigen goal in blessuretijd plaatste de ploeg van Menzo zich alsnog als een van de beste nummers twee voor de play-offs. Daarin werd Suriname donderdag gekoppeld aan Bolivia. Bij een zege wacht een beslissend duel met Irak.

Menzo gaat zich nu volledig verdiepen in de aanstaande tegenstander. “We hebben vier maanden, dat is genoeg tijd om ons helemaal in te leven, een plan te bouwen en het team klaar te maken voor wat komt”, zo legt de bondscoach uit tegenover het ANP. “Voorbereiding is macht.”

Tevreden kijkt uit naar het treffen met Bolivia en mogelijk Irak. “Als je echt het WK wilt halen, dan moet je juist dit soort tegenstanders verslaan”, aldus de bondsdirecteur. “Dit zijn de momenten waarop je laat zien dat je thuishoort op het hoogste podium.” De intercontinentale play-offs worden in maart afgewerkt in Mexico.