Henk ten Cate vindt dat Ajax beter afscheid kan nemen van trainer Fred Grim. De 71-jarige bondscoach van Suriname is hard in zijn oordeel over de interim-coach van de Amsterdammers en noemt het verschrikkelijk hoe Ajax momenteel voor de dag komt.
In een uitgebreid interview met Voetbal International gaat Ten Cate in op de prestaties van Ajax onder Grim, die begin november het stokje overnam van de ontslagen John Heitinga. "Ik vind het ontluisterend hoe Ajax nu speelt. Ik bedoel, met een 5-4-1-formatie spelen tegen Telstar, dat is toch ongelooflijk?"
Ten Cate vervolgt: "Het is leuk dat ze op die manier met Fred Grim punten halen, maar ik vind het helemaal niks. Het lijkt mij beter als ze nu een trainer neerzetten die alvast gaat werken aan de manier waarop ze volgend seizoen willen gaan spelen. Maar goed, dat is mijn pakkie-an, verder niet."
Die suggestie lijkt echter niet realistisch, omdat Ajax onlangs bekendmaakte dat Grim tot het einde van het seizoen mag aanblijven in Amsterdam. Toch is Ten Cate niet over alles wat er bij Ajax gebeurt negatief. De aanstelling van Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur kan hem wél bekoren.
"Jordi heeft een heel frisse kijk op voetbal", oordeelt Ten Cate. "Realistisch en duidelijk ook. Iets minder romantisch dan zijn vader. En hij heeft natuurlijk zijn naam mee. Jordi heeft de gunfactor. Ik ken hem en het is een fantastische gozer. Heel sympathiek. Ik hoop echt dat hij het op de rit gaat krijgen."
Ok, dus Henk ten Cate kunnen we ook niet meer serieus nemen. Ik heb het al vaker gezegd en ik blijf erbij: Ajax heeft geen enkele verplichting om het aanvallend voetbal te spelen dat sommige mensen "des Ajax" vinden. Het slaat helemaal nergens op. Als je spelers / team / club niet zo denderend presteert, door allerlei omstandigheden, is er helemaal niets mis met een aangepast voetbalplan. Dat dat voor de kijker niet zo leuk is om naar te kijken doet totaal niet terzake. Italiaanse clubs spelen al decennia lang het bekende catenaccio voetbal, extreem verdedigend, en er is helemaal niemand die roept dat ze aanvallend moeten gaan spelen. Je manier van spelen is een keuze en je moet meebewegen en je aanpassen aan je mogelijkheden. Dat is wat Ajax doet. Als je betere spelers hebt, heb je andere mogelijkheden. Wat ten Cate daarvan vindt of de buitenwacht mogen ze mooi zelf weten.
Als je een Ajacied (wellicht gold dat alleen voor het verleden) waarom hij voor Ajax is, kreeg je steevast een bloemlezing uit de volgende argumenten: Mooi voetbal, Aanvallend voetbal, filosofie, atractief voetbal enz. Nu het even tegenzit wordt dit losgelaten en geldt dat niet meer.
Ik begrijp iets niet: als je het niet leuk vindt om te kijken dan kjjk je toch niet. Ajax - Sparta een weergaloze Kenneth Perez Ruststand 4- 0 of zo. Cate haalt Perez eruit. Gevolg Sparta beter en scoort of zo iets Ajav mist kampioenschap op doelsaldo bedankt Cate goed gezien knul Misschien weet Cate niet wat het woord betekent
Ten Cate.. 71 en zit nu in Suriname. De wedstrijd tegen AZ werd daar gisteren Live uitgezonden. Grim is een prima tussenpaus tot Jordi wat nieuws heeft gevonden.
