Henk ten Cate vindt dat Ajax beter afscheid kan nemen van trainer Fred Grim. De 71-jarige bondscoach van Suriname is hard in zijn oordeel over de interim-coach van de Amsterdammers en noemt het verschrikkelijk hoe Ajax momenteel voor de dag komt.

In een uitgebreid interview met Voetbal International gaat Ten Cate in op de prestaties van Ajax onder Grim, die begin november het stokje overnam van de ontslagen John Heitinga. "Ik vind het ontluisterend hoe Ajax nu speelt. Ik bedoel, met een 5-4-1-formatie spelen tegen Telstar, dat is toch ongelooflijk?"

Ten Cate vervolgt: "Het is leuk dat ze op die manier met Fred Grim punten halen, maar ik vind het helemaal niks. Het lijkt mij beter als ze nu een trainer neerzetten die alvast gaat werken aan de manier waarop ze volgend seizoen willen gaan spelen. Maar goed, dat is mijn pakkie-an, verder niet."

Die suggestie lijkt echter niet realistisch, omdat Ajax onlangs bekendmaakte dat Grim tot het einde van het seizoen mag aanblijven in Amsterdam. Toch is Ten Cate niet over alles wat er bij Ajax gebeurt negatief. De aanstelling van Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur kan hem wél bekoren.

"Jordi heeft een heel frisse kijk op voetbal", oordeelt Ten Cate. "Realistisch en duidelijk ook. Iets minder romantisch dan zijn vader. En hij heeft natuurlijk zijn naam mee. Jordi heeft de gunfactor. Ik ken hem en het is een fantastische gozer. Heel sympathiek. Ik hoop echt dat hij het op de rit gaat krijgen."