Ajax verhuurt Branco van den Boomen aan Angers SCO

Branco van den Boomen
Foto: © Imago
21 januari 2026, 21:12

Ajax heeft met Angers SCO een overeenstemming bereikt over de verhuur van Branco van den Boomen, zo maken de Amsterdammers bekend in een persbericht. De overbodige middenvelder wordt het restant van het seizoen verhuurd aan de Franse club.

Van den Boomen keerde in mei 2023 transfervrij terug bij Ajax, de club waar hij zijn jeugdopleiding doorliep. Na een succesvolle periode bij het Franse Toulouse besloot ex-technisch directeur Sven Mislintat de middenvelder naar Amsterdam te halen.

De geboren Brabander zou uiteindelijk 56 officiële wedstrijden spelen in het shirt van Ajax, maar tot een groot succes liep de samenwerking niet uit. Mede dankzij blessures kon Van den Boomen nooit uitgroeien tot belangrijke schakel.

“Branco is een voorbeeldprof die de afgelopen seizoenen bij ons helaas de nodige tegenslag heeft gekend in de vorm van blessures, waaronder een langdurige rugblessure. Hij is daar altijd op een professionele manier mee omgegaan. De Ligue 1 is een competitie waarin hij eerder succesvol is geweest en hopelijk kan hij daar weer toewerken naar zijn oude niveau. We hebben hem heel veel succes gewenst", zo reageert directeur voetbal Marijn Beuker.

Er is geen koopclausule opgenomen in de huurdeal. Van den Boomen ligt nog tot medio 2027 vast bij Ajax.

Branco van den Boomen

Branco van den Boomen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 30 jaar (21 jul. 1995)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
12
0
2023/2024
Ajax
21
2
2022/2023
Toulouse
35
5

Meer info

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Lens
18
19
43
2
Paris SG
18
25
42
3
Marseille
18
22
35
4
Lyon
18
9
33
5
Lille
18
8
32

Complete Stand

