Live voetbal

Henk Fraser kiest voor nieuwe trainersklus bij Chinese zusterclub FC Den Bosch

Henk Fraser kiest voor nieuwe trainersklus bij Chinese zusterclub FC Den Bosch
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
2 januari 2026, 21:28

Henk Fraser heeft een nieuwe klus als hoofdtrainer te pakken. De 59-jarige oefenmeester, die na de degradatie van afgelopen seizoen met RKC Waalwijk zonder club zat, gaat aan de slag bij het Chinese Shaanxi Union.

Shaanxi Union komt uit op het tweede professionele voetbalniveau van China, de China League One. Bij de club uit Xi’an wordt Fraser de opvolger van voormalig ADO Den Haag-trainer Giovanni Franken.

Artikel gaat verder onder video

“In overeenstemming met het lange termijn ontwikkelingsplan van de club en na grondige bestudering, bevestigd door de technisch directeur van de club, de heer Edwin Petersen, wordt Fraser per direct benoemd tot hoofdtrainer van het eerste elftal”, zo meldt Shaanxi Union op de officiële kanalen.

Shaanxi Union maakt deel uit van de Bridge Football Group (BFG), een Aziatische investeringsgroep die werkt volgens een zogenoemd multi-clubmodel. BFG is ook eigenaar van onder meer FC Den Bosch en het Italiaanse Pro Vercelli, dat actief is in de Serie C.

Fraser stond vanaf 2023 aan het roer bij RKC, waar hij afgelopen zomer vertrok na de degradatie uit de Eredivisie. Daarvoor was de Surinamer actief bij Sparta, Vitesse en ADO. De afgelopen maanden was de 59-jarige assistent-trainer bij Suriname.  

➡️ Meer nieuws over Fraser

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Stadion De Vliert van FC Den Bosch

Jeugdspelers FC Den Bosch verdacht van 'bijna fatale' mishandeling 21-jarige man

  • di 23 dec. 2025, 16:42
  • di 23 dec. 2025, 16:42
FC Den Bosch Vitesse

Zelden gezien: zes gele kaarten in vijf seconden (!) bij FC Den Bosch - Vitesse

  • zo 21 dec. 2025, 16:32
  • zo 21 dec. 2025, 16:32
Van Nistelrooij kan 'begin 2026' al terugkeren in Eredivisie als hoofdtrainer

Van Nistelrooij kan 'begin 2026' al terugkeren in Eredivisie als hoofdtrainer

  • di 9 dec. 2025, 09:33
  • di 9 dec. 2025, 09:33
8 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martin0345
239 Reacties
914 Dagen lid
1.258 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind het toch jammer dat zijn trainerscarrière zo is gelopen. Ergens had hij wel de gunfactor.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martin0345
239 Reacties
914 Dagen lid
1.258 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind het toch jammer dat zijn trainerscarrière zo is gelopen. Ergens had hij wel de gunfactor.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Henk Fraser

Henk Fraser
Team:
Functie: Coach
Leeftijd: 59 jaar (7 jul. 1966)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel