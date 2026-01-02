Henk Fraser heeft een nieuwe klus als hoofdtrainer te pakken. De 59-jarige oefenmeester, die na de degradatie van afgelopen seizoen met RKC Waalwijk zonder club zat, gaat aan de slag bij het Chinese Shaanxi Union.

Shaanxi Union komt uit op het tweede professionele voetbalniveau van China, de China League One. Bij de club uit Xi’an wordt Fraser de opvolger van voormalig ADO Den Haag-trainer Giovanni Franken.

“In overeenstemming met het lange termijn ontwikkelingsplan van de club en na grondige bestudering, bevestigd door de technisch directeur van de club, de heer Edwin Petersen, wordt Fraser per direct benoemd tot hoofdtrainer van het eerste elftal”, zo meldt Shaanxi Union op de officiële kanalen.

Shaanxi Union maakt deel uit van de Bridge Football Group (BFG), een Aziatische investeringsgroep die werkt volgens een zogenoemd multi-clubmodel. BFG is ook eigenaar van onder meer FC Den Bosch en het Italiaanse Pro Vercelli, dat actief is in de Serie C.

Fraser stond vanaf 2023 aan het roer bij RKC, waar hij afgelopen zomer vertrok na de degradatie uit de Eredivisie. Daarvoor was de Surinamer actief bij Sparta, Vitesse en ADO. De afgelopen maanden was de 59-jarige assistent-trainer bij Suriname.