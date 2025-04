Schrikmoment bij Fortuna – Feyenoord: Ueda roept direct om hulp

Een schrikmoment in de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord. Aanvoerder van Fortuna leek er slecht aan toe, maar kon na een behandeling de wedstrijd hervatten.

In de 36ste minuut van de wedstrijd legde Ramiz Zerrouki aan voor een corner. Zijn indraaiende bal belandde bij de tweede paal, waar Pinto ogenschijnlijk de schouder van de springende Ayase Ueda in het gezicht kreeg. Pinto bleef liggen in het doel van Fortuna. Ueda gebaarde direct om de aandacht van de scheidsrechters en verzorgers te krijgen, want het incident leek aan velen voorbij te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Uiteindelijk kwamen verzorgers ter plaatse. “Er ligt een speler van Fortuna in het doel. Pinto ligt erbij alsof hij wel verzorging nodig heeft. De zorgen zijn er. De spelers worden weggestuurd om ruimte te geven aan de verzorgers”, zei commentator Mark van Rijswijk. “Ueda zegt meteen: ‘Jongens, hij moet verzorgd worden!’ Dat is sympathiek van de spits, die doorheeft wat hij heeft gedaan. Uiteindelijk had scheidsrechter Alex Bos het ook door.”

Pinto werd tijdens zijn behandeling luidkeels toegezongen door de aanwezige thuissupporters. Na ongeveer een minuut zat hij weer rechtop. De verdediger hoefde niet gewisseld te worden.

