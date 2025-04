Van Persie steekt loftrompet over bij Feyenoord verguisde speler

Robin van Persie heeft de loftrompet gestoken over . De Algerijnse middenvelder weet zijn belofte bij Feyenoord vooralsnog niet in te lossen en wordt dan ook flink bekritiseerd. Van Persie looft echter het feit dat Zerrouki een vechter is. Analist Marciano Vink heeft nog altijd zijn twijfels bij de van FC Twente overgekomen middenvelder.

Feyenoord telde in de zomer van 2023 een bedrag van ruim zeven miljoen euro neer om Zerrouki over te nemen van FC Twente, waar de voormalig jeugdspeler van Ajax was uitgegroeid tot een bepalende kracht op het middenveld. In Rotterdamse dienst wist de Algerijns international zich echter nooit op te werken tot onbetwiste basisspeler. Tot dusverre speelde Zerrouki zestig wedstrijden namens Feyenoord, waarvan iets meer dan de helft als basisspeler. Daarin was hij slechts eenmaal trefzeker en verzorgde hij twee assists.

Ondanks het feit dat Zerrouki niet weten te imponeren bij Feyenoord, heeft Van Persie nog altijd hoop. "Ik denk dat vertrouwen altijd helpt, alleen vertrouwen moet je wel verdienen", steekt hij van wal in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. "Hij heeft dat in mijn ogen op basis van de afgelopen periode waarin hij weer fit is verdiend. Ik zie daarin een hele open jongen, die heel erg openstaat om beter te worden. Dat is voor mij misschien wel het allerbelangrijkste. En ik zie iemand die heel hard werkt."

"Ramiz is ook, en dat moeten we niet vergeten met elkaar, een vechter", benadrukt Van Persie. "Hij heeft een leeuwenhart. Dat laat hij ook iedere dag zien. Het is een bijter en hij is ook gewoon heel goed aan de bal. Zoals iedere speler heeft ook Ramiz actiepunten. Die heb ik ook vanuit mijn oogpunt met hem gedeeld, wat ik vind dat op zijn positie zijn actiepunten zijn. Als ik dan zie hoe hij daar mee bezig is, en hoe daarin verbetert binnen twee weken, dan is dat lovenswaardig."

Vink twijfelt aan Zerrouki

Analist Marciano Vink heeft nog altijd zijn twijfels, blijkt nadat presentator Sinclair Bischop hem ernaar vraagt of Zerrouki de belofte nog gaat inlossen bij Feyenoord. "Met een nieuwe trainer en een nieuwe speelstijl zou het best kunnen. Dat Zerrouki een lange pass heeft en dat hij op die manier het spel kan verleggen, en dan bedoel ik niet versnellen, dat heeft hij. Dat zit in hem. Alleen zijn handelingssnelheid, met name als het wat druk om hem heen is, vind ik te laag."

Daarnaast ziet Vink nog een ander verbeterpunt voor Zerrouki. "Ik vind ook dat de pass tussen de linies, dat hij daar eerder zicht op moet hebben. Waar staat de vrije man? En de bal dan ook gewoon durven te geven. Daar zit bij mij, denk ik, het gevoel waar hij winst kan maken. Mijn vraag is: hij moet de handschoen oppakken om dat ook echt te willen verbeteren. Soms heb je spelers en dan is het: what you see is what you get", besluit hij.

