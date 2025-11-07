Hans Kraay junior deelt vrijdagavond live op ESPN een app-bericht dat hij ontving van Jan Joost van Gangelen. De presentator, die in april dit jaar zijn werkzaamheden bij de zender neerlegde, reageert op de nieuwe commercial van de zender, waarin Kraay samen met Mario Been zijn opwachting maakt.

In de commercial in kwestie zijn Kraay junior en Been te zien op een scooter, die bij de gelegenheid direct maar in de studio van het programma ESPN Schakelen is neergezet. Vanaf het voertuig zet Been de televisie bij huizen die zij passeren het tv-toestel op ESPN 1. Het doel van de commercial is dan ook om heel Nederland ervan te doordringen dat zij die zender standaard in hun pakket hebben zitten, zo legt Kraay junior uit. Presenatator Toine van Peperstraten vraagt Kraay junior of hij al veel reacties op het filmpje heeft gekregen: "Ik zit niet op social media, maar ik heb hem net even gezien. Mensen zeiden dat ze hem wel aardig vonden, dat Mario het goed deed. We hebben wel veel plezier gehad", aldus de oud-voetballer.

Artikel gaat verder onder video

"Hopelijk gaat dit ertoe bijdragen", zegt Kraay junior vervolgens over het doel van de reclame. "Maar het allerleukste vind ik: ik kreeg net een berichtje van...", waarop hij stil blijft. Als Van Peperstraten doorvraagt zegt Kraay eerst nog: "Zeg ik niet", om even later alsnog te zwichten. "Nee, ik mag het wel zeggen, denk ik. Jan Joost van Gangelen, die had het gezien. Die stuurt zojuist: 'Ontzettend leuke commercial'. Wij hopen natuurlijk allemaal dat onze grote vriend Jan Joost heel snel terug is", aldus Kraay.

Van Gangelen is al sinds 2008 verbonden aan ESPN en zijn voorlopers en presenteerde bij de betaalzender onder meer De Eretribune. In april van dit jaar verdween hij plotsklaps uit beeld. Op Instagram kwam Van Gangelen met tekst en uitleg: "Sinds enige tijd heb ik het gevoel dat ik figuurlijk over de kop ben geslagen. Ik zit steeds vaker niet lekker in mijn vel en dit heeft uiteindelijk ook gevolgen voor mijn gezondheid. Uiteraard heb ik er lang en goed over nagedacht en vervolgens in volle overtuiging besloten om even gas terug te nemen", schreef de presentator destijds.