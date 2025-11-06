hangt mogelijk alsnog een schorsing boven het hoofd naar aanleiding van zijn rode kaart in het bekerduel tussen Sparta Rotterdam en zijn club FC Groningen. De tuchtcommissie sprak de doelman in eerste instantie vrij, maar FC Groningen maakt donderdag bekend dat de aanklager het er niet bij laat zitten en in beroep is gegaan tegen de vrijspraak.

Vaessen maakte vorige week donderdag vijf minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd, bij een 4-2 achterstand, hands buiten zijn eigen strafschopgebied. Het kwam de Brabantse sluitpost op een directe rode kaart te staan. Omdat Groningen-trainer Dick Lukkien al zijn wisselmogelijkheden al had benut moest veldspeler Mats Seuntjens de keepershandschoenen aantrekken, in blessuretijd incasseerde hij vervolgens de 5-2 van Ayoub Oufkir, wat ook de eindstand van het bekerduel zou worden. Daags na de wedstrijd kreeg Vaessen de strafeis te horen: één wedstrijd schorsing, waardoor hij het thuisduel met FC Twente van afgelopen zondag dreigde te gaan missen.

FC Groningen tekende echter beroep aan en meldde zich vrijdag in Zeist om de schorsing van Vaessen aan te vechten. Met succes, zo bleek een dag later. De tuchtcommissie oordeelde dat inderdaad niet bewezen kan worden dat Vaessen een directe scoringskans had voorkomen met zijn handsbal en seponeerde de schorsing, waardoor de keeper zondag 'gewoon' onder de lat stond tegen Twente, dat in de Euroborg op een 1-1 gelijkspel werd gehouden door FC Groningen. Algemeen directeur Frank van Mosselveld sprak begin deze week zijn irritatie over de strafeis uit in de podcast De Bestuurskamer: "De regel is heel simpel en gaat pas in bij het ontnemen van een directe scoringskans. Heel Nederland denkt dat hands van de keeper altijd rood is. Inclusief de arbitrage, heb ik het gevoel", aldus de bestuurder.

De opmerkingen van Van Mosselveld ten spijt, wordt de vrijspraak van Vaessen nu alsnog aangevochten. "De aanklager is van mening dat de tuchtcommissie Vaessen ten onrechte heeft vrijgesproken en er dus wél voldoende bewijs is dat er een duidelijke scoringskans is ontnomen door de handsbal van de Groningen-keeper", schrijft FC Groningen op de clubsite. Ook hoopt de aanklager dat de Commissie van Beroep uitspraak wil doen over een principieel punt: "Is het aan de tuchtcommissie om bij de beoordeling van een rode kaart, die gegeven is wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans, een volledige eigen herbeoordeling uit te voeren op basis van eigen interpretatie van tv-beelden en daarbij in de beslissing het unanieme oordeel van het arbitrale team terzijde te schuiven? Of dient zij in dergelijke gevallen uit te gaan van de professionaliteit en de beoordelingsvrijheid van de arbitrage en zich derhalve te beperken tot een toetsing waarbij alleen tuchtrechtelijk wordt ingegrepen bij evidente fouten?" Omdat nog niet bekend is wanneer de zaak voorkomt, is Vaessen aanstaande zondag in ieder geval speelgerechtigd voor het uitduel bij NEC (14.30 uur).