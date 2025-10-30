Live voetbal 1

Lukkien baalt van ontbreken Groningen-supporters op Het Kasteel: 'Doodzonde'

FC Groningen-trainer Dick Lukkien in de thuiswedstrijd tegen Ajax
Foto: © Imago
30 oktober 2025, 15:59

Dick Lukkien vindt het 'doodzonde' dat FC Groningen donderdagavond in het bekerduel bij Sparta Rotterdam niet gesteund wordt door eigen supporters. De fans besloten het treffen op Het Kasteel te boycotten uit onvrede over de verplichte buscombi die voor het duel is opgelegd.

Supportersgroepering Noordtribune Groningen plaatste vorige week een duidelijk statement op Instagram. "In Rotterdam blijft men vasthouden aan het zelf gevormde en volstrekt belachelijke eigen handelingskader. Vorig jaar was dat niet anders. Toen besloten we Sparta een handje te helpen en schonken we ruim 200 leesbrillen. Klaarblijkelijk was dat niet genoeg om het échte handelingskader nog eens goed door te lezen", schrijven de fans. Het feit dat de Groningen-supporters daardoor op een donderdagavond verplicht met de bus op en neer naar Rotterdam moeten wordt 'volstrekt krankzinnig' genoemd en is reden om de wedstrijd in zijn geheel te boycotten.

"We rekenen op begrip en vragen iedereen om zich hierbij aan te sluiten", zo sloot Noordtribune Groningen het bericht af. Daaraan is gehoor gegeven, want het uitvak op Het Kasteel blijft donderdagavond leeg. "Doodzonde", reageert trainer Lukkien tegenover het Dagblad van het Noorden. "Tegen Fortuna (1-2, red.) zag je goed hoe belangrijk een vol uitvak voor ons is. Maar natuurlijk hebben we respect voor de gemaakte keuze. Ik heb zijdelings een beetje meegekregen wat er speelt en respecteer de beslissing. Maar jammer is het wel", aldus de trainer.

Sparta en FC Groningen stonden nog geen twee weken geleden in competitieverband tegenover elkaar in de Euroborg. De Rotterdammers waren toen met 0-2 te sterk, door treffers van Tobias Lauritsen en Patrick van Aanholt. Lukkien heeft de nederlaag uiteraard geanalyseerd in aanloop naar de hernieuwde confrontatie in het bekertoernooi: "Sparta gaf ons toen de bal en ontregelde ons spel toen heel goed", zegt de trainer. "Wij waren toen aan de bal niet goed, vond ik. Als we donderdag aan de bal beter zijn en diepte creëren met goede loopacties, dan geven we onszelf veel meer mogelijkheden. Maar ik denk ook dat zij in eigen huis wat verder vooruit zullen voetballen. Dat zou ook moeten helpen , aldus Lukkien.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Sparta - Groningen

Sparta Rotterdam
20:00
FC Groningen
2,50
3,60
2,50
Vandaag om 20:00
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Dick Lukkien

Dick Lukkien
FC Groningen
Team: Groningen
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (28 mrt. 1972)

