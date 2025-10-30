Op vrijdag 31 oktober vindt de loting voor de tweede ronde van de KNVB Beker plaats. In deze ronde stromen de clubs die dit seizoen Europees voetbal spelen in: PSV, Ajax, Feyenoord, FC Utrecht, Go Ahead Eagles én AZ. De loting wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender?
De loting op vrijdag 31 oktober begint zo rond de klok van 17.30 uur.
Traditiegetrouw is de loting live te volgen in het programma De Voetbalkantine op het hoofdkanaal van ESPN, dat om 17.00 uur begint.
Europese deelnemers:
Geplaatst via de eerste ronde:
*Eerste ronde-wedstrijd wordt op donderdag 30 oktober gespeeld. In dit artikel check je het hele programma.