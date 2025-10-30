Op vrijdag 31 oktober vindt de loting voor de tweede ronde van de KNVB Beker plaats. In deze ronde stromen de clubs die dit seizoen Europees voetbal spelen in: PSV, Ajax, Feyenoord, FC Utrecht, Go Ahead Eagles én AZ. De loting wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Wanneer is de loting voor de tweede ronde van de KNVB Beker?

De loting op vrijdag 31 oktober begint zo rond de klok van 17.30 uur.

Waar wordt de loting voor de tweede ronde van de KNVB Beker uitgezonden?

Traditiegetrouw is de loting live te volgen in het programma De Voetbalkantine op het hoofdkanaal van ESPN, dat om 17.00 uur begint.

Welke clubs zijn geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB Beker?

Europese deelnemers:

PSV

Ajax

Feyenoord

Go Ahead Eagles

FC Utrecht

AZ

Geplaatst via de eerste ronde:

Fortuna Sittard

FC Den Bosch

PEC Zwolle

GVVV

Roda JC

TOP Oss

VV Katwijk

VV Hoogeveen

sc Heerenveen

FC Volendam

Hoek

SC Genemuiden

Telstar

Heracles Almelo

RKC Waalwijk

HSC'21

Excelsior Maassluis



Rijnsburgse Boys/NEC*

Willem II/FC Dordrecht*

Eemdijk/AFC*

Sportlust/Barendrecht*

De Treffers/MVV*

Spakenburg/DOVO*

Sparta Rotterdam/FC Groningen*

Rohda Raalte/FC Twente*

*Eerste ronde-wedstrijd wordt op donderdag 30 oktober gespeeld. In dit artikel check je het hele programma.