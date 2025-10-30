Live voetbal

30 oktober 2025, 12:27

Op vrijdag 31 oktober vindt de loting voor de tweede ronde van de KNVB Beker plaats. In deze ronde stromen de clubs die dit seizoen Europees voetbal spelen in: PSV, Ajax, Feyenoord, FC Utrecht, Go Ahead Eagles én AZ. De loting wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Wanneer is de loting voor de tweede ronde van de KNVB Beker?

De loting op vrijdag 31 oktober begint zo rond de klok van 17.30 uur

Waar wordt de loting voor de tweede ronde van de KNVB Beker uitgezonden?

Traditiegetrouw is de loting live te volgen in het programma De Voetbalkantine op het hoofdkanaal van ESPN, dat om 17.00 uur begint. 

Welke clubs zijn geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB Beker?

Europese deelnemers:

  • PSV
  • Ajax
  • Feyenoord
  • Go Ahead Eagles
  • FC Utrecht
  • AZ

Geplaatst via de eerste ronde:

  • Fortuna Sittard
  • FC Den Bosch
  • PEC Zwolle
  • GVVV
  • Roda JC
  • TOP Oss
  • VV Katwijk
  • VV Hoogeveen
  • sc Heerenveen
  • FC Volendam
  • Hoek
  • SC Genemuiden
  • Telstar
  • Heracles Almelo
  • RKC Waalwijk
  • HSC'21
  • Excelsior Maassluis
  • Rijnsburgse Boys/NEC*
  • Willem II/FC Dordrecht*
  • Eemdijk/AFC*
  • Sportlust/Barendrecht*
  • De Treffers/MVV*
  • Spakenburg/DOVO*
  • Sparta Rotterdam/FC Groningen*
  • Rohda Raalte/FC Twente*

*Eerste ronde-wedstrijd wordt op donderdag 30 oktober gespeeld. In dit artikel check je het hele programma.

