Frank van Mosselveld, de algemeen directeur van FC Groningen, spreekt zijn irritatie uit over de schorsing die doelman vorige week in eerste instantie opgelegd kreeg vanwege zijn rode kaart in het bekerduel met Sparta Rotterdam. In de podcast De Bestuurskamer beklaagt de bestuurder zich over het feit dat de regels die gelden bij hands voor keepers door 'heel Nederland' verkeerd worden begrepen. "Inclusief de arbitrage, heb ik het gevoel."

Vaessen maakte vorige week donderdag, tijdens de 5-2 nederlaag op Het Kasteel, vijf minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd hands buiten zijn eigen strafschopgebied. Het kwam de Brabantse sluitpost op een directe rode kaart te staan. Omdat Groningen-trainer Dick Lukkien al zijn wisselmogelijkheden al had benut moest veldspeler Mats Seuntjens de keepershandschoenen aantrekken, in blessuretijd incasseerde hij vervolgens de 5-2 van Ayoub Oufkir. Daags na de wedstrijd kreeg Vaessen de strafeis te horen: één wedstrijd schorsing, waardoor hij het thuisduel met FC Twente van afgelopen zondag dreigde te gaan missen.

Artikel gaat verder onder video

FC Groningen legde zich echter niet neer bij dat besluit en tekende beroep aan tegen de sanctie. Met succes, want zaterdagochtend werd bekend dat de schorsing van Vaessen geseponeerd werd. Met de eerste doelman 'gewoon' onder de lat speelde De Trots van het Noorden een dag later met 1-1 gelijk tegen Twente. Van Mosselveld spreekt zijn irritatie uit over de gang van zaken: "We kregen op vrijdagochtend de strafeis en die was één wedstrijd. Dat is dan ook weer zo standaard, we dekken elkaar dan allemaal in. Een wedstrijdje en dan weer door. We hadden de avond ervoor al contact gehad met onze jurist Wim Entzinger, die een aardig trackrecord heeft. De regel is heel simpel en gaat pas in bij het ontnemen van een directe scoringskans. Heel Nederland denkt dat hands van de keeper altijd rood is. Inclusief de arbitrage, heb ik het gevoel." Die regel gaat echter alleen op als er een directe scoringskans wordt ontnomen, waarvan in het geval van Vaessen geen sprake was.

Van Mosselveld beklaagt zich over de gevolgen van de strafeis: "Dan moeten drie mensen hun vrijdagavond opofferen om richting Zeist te gaan en vervolgens in beroep te gaan. Eén iemand op zijn verjaardag, Vaessen zelf was nog licht geblesseerd. Ze konden allemaal de auto in om naar Zeist te gaan. Zaterdag kregen we te horen dat de kaart geseponeerd was omdat er inderdaad geen duidelijke scoringskans ontnomen werd. Dan denk ik bij mezelf: volgens mij had de aanklager die conclusie zelf wel kunnen trekken. Dat irriteert mij wel eens, hoe er met dat soort zaken omgegaan wordt en wat voor beslissingen er worden genomen. Maar goed, blij dat hij gisteren onder de lat stond", besluit Van Mosselveld.