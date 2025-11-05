Live voetbal

Kraay junior kritisch op Ajax: 'Het is momenteel wel heel steriel'

Kraay junior kritisch op Ajax: 'Het is momenteel wel heel steriel'
5 november 2025

Hans Kraay junior is niet te spreken over het spel van Ajax. Dat stelt hij in zijn column voor Voetbal International. Het boegbeeld van ESPN geeft te kennen nog wel eens verrast te worden als hij naar Ajax gaat, en dat bedoelt hij niet positief.

Heitinga staat al enkele weken flink onder druk bij Ajax. De Amsterdammers presteren dit seizoen op alle vlakken ronduit wisselvallig. In de Champions League leed Ajax al drie kansloze nederlagen, terwijl het in de Eredivisie ook niet wil vlotten. De Amsterdammers hoopten de knappe 2-3 overwinning bij FC Twente een goed vervolg te geven tegen sc Heerenveen, maar speelden teleurstellend met 1-1 gelijk in een matige wedstrijd. Het was voor Ajax alweer het vijfde gelijke spel in elf competitiewedstrijden.

Kraay junior geeft aan dat hij nog weleens verrast wordt als hij naar Ajax gaat. "Ja, dat Ajax en Heitinga het de laatste twee wedstrijden met Farioli-voetbal doen", aldus de oud-voetballer in zijn column. "Maar dan Farioli-voetbal zonder dynamiek en zonder verrassing. Ik zie ze nooit dynamisch vanuit achter bijsluiten bij Wout Weghorst en dan een keer goed combinerend richting de zestien van de tegenstander gaan. Ik zie werkelijk nooit een verrassend balletje bij Ajax."

"Ajax is wel een heel steriel Ajax op dit moment, en weet je wie Jordan Henderson het meest mist? Kenneth Taylor", gaat Kraay junior verder. "Die was vorig seizoen zó goed, omdat hij zeventig procent van zijn ballen kreeg ingespeeld van Henderson, op zijn goede been en op de juiste snelheid. Bijna altijd gaf Taylor daar een verrassend vervolg aan. Maar niets van dit alles zien we in dit Ajax."

Daarnaast mist Kraay junior een type middenvelder die een 'verrassend balletje' kan geven. De analist annex columnist haalt hierbij als voorbeelden Luciano Valente, Kees Smit en Joey Veerman aan. Spelers die in zijn ogen oog hebben voor diepte en een 'verrassend balletje' kunnen geven. "Bij het middenveld Kenneth Taylor, Oscar Gloukh en Youri Regeer zie ik dat nooit", besluit hij.

Zerofkx010
49 Reacties
12 Dagen lid
83 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

36ste plaats in de champions league waar heeft Hans het over? Kan alleen maar beter 👍🏾

dilima1966
2.724 Reacties
877 Dagen lid
15.581 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als ajax nu verlies moet het over en uit zijn voor heitinga keizer Peereboom ze hebben al lange genoeg gerekte nu kunnen ze nog kijken voor een goede evaring trainer

Arena
1.253 Reacties
86 Dagen lid
2.833 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Good old Hansje trapt weer eens een open deur in. Knap hoor.

