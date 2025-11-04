John Heitinga is in gesprek met Ziggo Sport ingegaan op zijn grootste hoogtepunt en diepste dieptepunt in de afgelopen maanden bij Ajax. Met name het eerste moet de trainer even over nadenken, om vervolgens te zeggen dat ‘hoogtepunten nog moeten komen’.

Heitinga werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Francesco Farioli bij Ajax. De voormalig verdediger heeft het nu ruim vijf maanden voor het zeggen bij de club waar hij zijn spelersloopbaan begon en afsloot, maar de resultaten zijn nog niet zoals gehoopt. In de Eredivisie staan de Amsterdammers vierde na elf duels met een achterstand van acht punten op Feyenoord en PSV, terwijl in de Champions League de eerste drie duels verloren werden.

Een dag voor het Champions League-duel met Galatasaray wordt Heitinga in gesprek met Ziggo Sport gevraagd naar het ‘grootste hoogtepunt’ en het ‘diepste dieptepunt’ in zijn eerste vijf maanden. Als hem die vraag wordt gesteld, moet de oefenmeester daar even over nadenken. Vervolgens komt hij met een vrij pijnlijk antwoord: “Ik denk dat hoogtepunten nog moeten komen.”

Wat betreft dieptepunten wil hij het daar liever niet over hebben. “Als je start aan het seizoen, hoop je dat je verder bent dan nu in fases het geval is”, legt Heitinga uit. “Je wil vaker dat het goed is en daar werken we heel hard aan met elkaar, elke dag. Ik praat niet over hoogtepunten en dieptepunten. Momenten zijn goed geweest en momenten zijn minder goed geweest. We willen vaker dat dingen goed zijn”, besluit hij.