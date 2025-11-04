Live voetbal 2

Heitinga over eerste vijf maanden bij Ajax: ‘Hoogtepunten moeten nog komen’

John Heitinga van Ajax
Foto: © Ziggo Sport
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
4 november 2025, 18:23

John Heitinga is in gesprek met Ziggo Sport ingegaan op zijn grootste hoogtepunt en diepste dieptepunt in de afgelopen maanden bij Ajax. Met name het eerste moet de trainer even over nadenken, om vervolgens te zeggen dat ‘hoogtepunten nog moeten komen’.

Heitinga werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Francesco Farioli bij Ajax. De voormalig verdediger heeft het nu ruim vijf maanden voor het zeggen bij de club waar hij zijn spelersloopbaan begon en afsloot, maar de resultaten zijn nog niet zoals gehoopt. In de Eredivisie staan de Amsterdammers vierde na elf duels met een achterstand van acht punten op Feyenoord en PSV, terwijl in de Champions League de eerste drie duels verloren werden.

Een dag voor het Champions League-duel met Galatasaray wordt Heitinga in gesprek met Ziggo Sport gevraagd naar het ‘grootste hoogtepunt’ en het ‘diepste dieptepunt’ in zijn eerste vijf maanden. Als hem die vraag wordt gesteld, moet de oefenmeester daar even over nadenken. Vervolgens komt hij met een vrij pijnlijk antwoord: “Ik denk dat hoogtepunten nog moeten komen.”

Wat betreft dieptepunten wil hij het daar liever niet over hebben. “Als je start aan het seizoen, hoop je dat je verder bent dan nu in fases het geval is”, legt Heitinga uit. “Je wil vaker dat het goed is en daar werken we heel hard aan met elkaar, elke dag. Ik praat niet over hoogtepunten en dieptepunten. Momenten zijn goed geweest en momenten zijn minder goed geweest. We willen vaker dat dingen goed zijn”, besluit hij.

Ajax-speler Oscar Gloukh

Vandaag Inside oordeelt: 'Gloukh weggegooid geld, Ajax moest Roefs halen'

Ismael Saibari en Theo Janssen

Theo Janssen weet het zeker: 'Als Real Madrid draait, kan Saibari daar meedraaien'

AZ-verdediger Wouter Goes

Marco van Basten vindt Wouter Goes laf: ‘Stoer doen, maar op de grond gaan mekkeren’

dilima1966
2.722 Reacties
876 Dagen lid
15.577 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik hoop dat die hoogtepunt fan zal zijn dat hij samen met ze staf op non-actief wordt gezet ook kroes er bij betrekken

Hops
459 Reacties
1.135 Dagen lid
1.255 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dat zal ook nog wel descheids moeten gebeuren zijn eerste hoogte punt

Zerofkx010
46 Reacties
11 Dagen lid
74 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die Heitinga heeft duidelijke en simpele strategie de spelers laten hem in de steek . Ze halen niet het nivo wat van ze verwacht wordt . En daar is Heitinga de dupe van.

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
11
5
16

