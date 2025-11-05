Ajax staat woensdagavond een heet avondje te wachten in de eigen Johan Cruijff Arena tegen Galatasaray. Dat stelt Wesley Sneijder in gesprek met De Telegraaf. De oud-Ajacied is bekend met de Turkse club waar hij tussen 2013 en 2017 175 officiële wedstrijden voor speelde.

Het Champions League-duel met Galatasaray is er voor Ajax eentje die gewonnen moet worden. De ploeg van trainer John Heitinga kende namelijk geen al te prettige start in het miljardenbal. De openingswedstrijd werd met 0-2 verloren van Internazionale, waarna er kansloze uitnederlagen volgden tegen Olympique Marseille (4-0) en Chelsea (5-1). De Amsterdammers staan dan ook puntloos onderaan in de competitiefase van de Champions League.

Osimhen de grote ster bij Galatasaray

Hoewel het treffen met Cim Bom Bom een absolute must win is voor Ajax, is dat absoluut geen uitgemaakte zaak. Met Victor Osimhen heeft de Turkse grootmacht namelijk een absolute ster in zijn midden. "Af en toe knijpen de fans van Gala in hun arm om te kijken of Victor Osimhen écht voor hun club speelt", weet Sneijder. De Nigeriaanse spits maakte afgelopen zomer voor liefst 75 miljoen euro de overstap naar Galatasaray.

"Dat Galatasaray hem dat seizoen kon huren, was al een stunt, maar dat de club hem een jaar later kon kopen, had helemaal niemand verwacht”, gaat de voormalig Ajax-middenvelder. "In 51 wedstrijden voor Galatasaray scoorde hij 43 keer en gaf hij 8 assists. Dit jaar heeft hij er in twee wedstrijden in de Champions League ook al drie in liggen. De Ajax-verdediging – toch niet het sterkste gedeelte van het elftal – zal echt zijn handen vol krijgen aan Osimhen.”

Zwakte ligt achterin bij Galatasaray

Hoewel Galatasaray een ontzettend sterke voorhoede heeft met naast Victor Osimhen ook nog onder meer Leroy Sané en Mauro Icardi, duidt Sneijder na enig nadenken ook een zwakke plek van de Turkse topclub aan. "Als ik er dan toch één moet noemen, dan is dat de verdediging. Niet dat Gala geen goede verdedigers heeft, want die hebben ze wel. Maar in de grote wedstrijden gaan zij weleens onnodig in de fout. De eerste Champions League-wedstrijd bij Eintracht Frankfurt was daar een voorbeeld van. Eigenlijk was er niets aan de hand. Na acht minuten stond het 0-1 door Akgün, maar mede door twee eigen doelpunten – van Davinson Sanchez en Wilfried Singo – was het bij rust opeens 3-1. Uiteindelijk werd het met 5-1 een pijnlijke avond", benadrukt Sneijder.

Heet avondje ligt op de loer voor Ajax

Sneijder verwacht dat Ajax in de eigen Johan Cruijf Arena een heet avondje staat te wachten. "Het uitvak in de Johan Cruijff ArenA zal uitpuilen en in heel veel andere vakken zullen ook Galatasaray-fans zitten, denk ik. De club heeft fans in heel Europa en vooral uit Duitsland en België zullen er veel naar Amsterdam komen. Het vertrouwen is na de stunt tegen Liverpool en de simpele zege op Brann Bergen zo groot dat er tegen Ajax op drie punten wordt gerekend. Galatasaray heeft fanatieke fans, met wie ik altijd een superband had. Ze zullen een hoop kabaal maken", besluit de voormalig Oranje-international.