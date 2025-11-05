Live voetbal

Ajax Onder 19 geeft goede voorbeeld aan eerste elftal met klinkende zege op Galatasaray

Emre Ünüvar in actie voor Jong Ajax
Foto: © Imago
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
5 november 2025, 16:13

Ajax Onder 19 heeft woensdagmiddag keihard afgerekend met Galatasaray in de UEFA Youth League. Op De Toekomst won de ploeg met liefst 7-2 van de leeftijdsgenoten van de Turkse grootmacht. Grote man aan de zijde van de Amsterdammers was Emre Ünüvar, die een hattrick maakte.

Paul Nuijten, trainer van Ajax Onder 19, had in zijn basisopstelling onder meer een plek voor Aaron Bouwman, Sean Steur en Ünüvar. Laatstgenoemde zat afgelopen zaterdag tegen sc Heerenveen voor het eerst bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal. Ajax domineerde tegen Galatasaray, maar wist het veldoverwicht pas na 28 minuten te verzilveren. Op aangeven van Luca Messori was het Damián van der Vaart die de 1-0 maakte. Door treffers van Ünüvar en Bouwman werd het vlak voor rust ook nog 3-0 voor de Onder 19 van de Amsterdammers.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft had Ajax Onder 19 niet lang nodig om het duel echt definitief in het slot te gooien. Na een fraaie individuele actie was het Pharell Nash die voor de 4-0 zorgde. Yusuf Kahraman deed vervolgens wat terug namens Galatasaray, maar het leidde geen remontada in van Cim Bom Bom. Sterker nog, Ünüvar maakte zijn hattrick compleet door de 5-1 en 6-1 te maken.

Met zeven treffers was het nog niet klaar op De Toekomst, want zowel Galatasaray als Ajax Onder 19 wisten beiden nog een keer het net te vinden. Voor de Amsterdammers werd de treffer gemaakt door Sean Steur, die daarmee voor de 7-2 zorgde. De Onder 19 van de Amsterdammers gaven daarmee het goede voorbeeld aan de A-selectie, dat vanavond om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA aantreedt tegen de kampioen van Turkije.

avatar

Dat wordt wraak nemen vanavond. Gelukkig ziet Heitinga goede aanknopingspunten , waarbij hij verwijst naar een kwartier in de tweede helft tegen Telstar .. Deze week pakken "we" Europees 1 punt (met heel veel mazzel)

avatar

