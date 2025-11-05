Ajax neemt het woensdagavond in de Champions League op tegen Galatasaray. Voor verdediger betekent dat een weerzien met . De Ajax-verdediger stond vorig seizoen ook al oog in oog met de Nigeriaanse spits. Baas kijkt ernaar uit om opnieuw de strijd aan te gaan met Osimhen.

Net alsof afgelopen seizoen treffen Ajax en Galatasaray elkaar ook dit jaar in Europees verband. Begin dit jaar betrof het een ontmoeting op een treetje later, namelijk in de Europa League. Destijds waren de Amsterdammers met 2-1 te sterk voor de Turkse grootmacht. Door doelpunten van Bertrand Traoré en Kian Fitz-Jim kwam Ajax op een 2-0 voorsprong, waarna Osimhen in blessuretijd de 2-1 maakte. Dat mocht echter niet meer baten.

Bij Ajax stond destijds Baas ook aan de aftrap en hij vocht destijds mooie duels uit met Osimhen. "Ik heb veel goede spitsen tegenover me gehad, maar als je me vraagt wie de beste was, dan denk ik toch wel Victor Osimhen van Galatasaray. Dat is echt een geweldige spits", vertelt de 22-jarige centrale verdediger in gesprek met Voetbal International.

"Ook wel een mooi verhaal: ik vroeg hem na de wedstrijd om zijn shirt. Alleen het liep anders en uiteindelijk had hij hem al weggegeven", begint Baas vervolgens aan een anekdote. "Maar het bleek dus, dat wist ik helemaal niet, dat hij goede vrienden is met Bertrand Traoré. Of tenminste, ze kennen elkaar goed. Een paar weken na die wedstrijd heeft hij toen alsnog een shirtje opgestuurd naar Bertrand met de boodschap: die moet je aan hem geven, want dat had ik beloofd."

Baas heeft dan ook niets dan lof over voor de 26-jarige Osimhen, die dit seizoen al zesmaal trefzeker was in tien officiële wedstrijden voor Galatasaray. "Dus het is een superspits, een superster, maar dit bewijst maar weer dat het ook gewoon echt een goede jongen is. Dat was wel heel mooi. Of ik ook een shirtje heb teruggestuurd? Haha, nee, dat niet. Maar als hij dat wil, ga ik dat zeker doen", besluit de centrale verdediger.