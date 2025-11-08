Vermoedelijke opstelling Feyenoord: keert Sem Steijn terug tegen Go Ahead Eagles?

Het is nog onzeker of aanvoerder zondagavond (20.00 uur) terugkeert in de basisopstelling van Feyenoord, dat het opneemt in de Adelaarshorst tegen Go Ahead Eagles. FR12 denkt dat het affiche met de bekerwinnaar nog te vroeg komt voor de goalgetter van de Rotterdammers.

Steijn ontbrak afgelopen donderdag in de Europa League-wedstrijd van Feyenoord tegen VfB Stuttgart (2-0-nederlaag). Of de aanvoerder weer terugkeer, is niet bekend. De middenvelder herstelt in ieder geval van een hamstringblessure en moet de laatste test op de afsluitende training van zaterdag doorstaan. FR12 denkt dat Oussama Targhalline wél terugkeert in de basiself. Cyle Larin gaat daardoor weer naar de reservebank.

Ook Leo Sauer wordt verwacht bij de eerste elf. Gonçalo Borges kreeg donderdagavond de kans in de basis, maar kon totaal niet overtuigen. Door een waslijst aan blessures heeft trainer Robin van Persie weinig opties tegen Go Ahead. Justin Bijlow, Gernot Trauner, Thomas Beelen, Malcolm Jeng, Jordan Bos, Jakub Moder, In-Beom Hwang en Jaden Slory zijn allemaal niet van de partij in Deventer.

Daarom lijkt de opstelling een abc'tje: Timon Wellenreuther staat 'gewoon' onder de lat, terwijl de verdediging gevormd wordt door Givairo Read, Anel Ahmedhodžić, Tsyoshi Watanabe en Gijs Smal. Op het middenveld spelen Quinten Timber, Targhalline en Luciano Valente, die vrijdag werd opgenomen in de Oranje-selectie. Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda en Sauer moeten voor de doelpunten zorgen bij Feyenoord.

Vermoedelijke opstelling:

Wellenreuther; Read, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Targhalline, Timber, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.