Vermoedelijke opstelling Feyenoord: keert Sem Steijn terug tegen Go Ahead Eagles?

Sem Steijn
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
8 november 2025, 11:20

Het is nog onzeker of aanvoerder Sem Steijn zondagavond (20.00 uur) terugkeert in de basisopstelling van Feyenoord, dat het opneemt in de Adelaarshorst tegen Go Ahead Eagles. FR12 denkt dat het affiche met de bekerwinnaar nog te vroeg komt voor de goalgetter van de Rotterdammers.

Steijn ontbrak afgelopen donderdag in de Europa League-wedstrijd van Feyenoord tegen VfB Stuttgart (2-0-nederlaag). Of de aanvoerder weer terugkeer, is niet bekend. De middenvelder herstelt in ieder geval van een hamstringblessure en moet de laatste test op de afsluitende training van zaterdag doorstaan. FR12 denkt dat Oussama Targhalline wél terugkeert in de basiself. Cyle Larin gaat daardoor weer naar de reservebank.

Ook Leo Sauer wordt verwacht bij de eerste elf. Gonçalo Borges kreeg donderdagavond de kans in de basis, maar kon totaal niet overtuigen. Door een waslijst aan blessures heeft trainer Robin van Persie weinig opties tegen Go Ahead. Justin Bijlow, Gernot Trauner, Thomas Beelen, Malcolm Jeng, Jordan Bos, Jakub Moder, In-Beom Hwang en Jaden Slory zijn allemaal niet van de partij in Deventer.

Daarom lijkt de opstelling een abc'tje: Timon Wellenreuther staat 'gewoon' onder de lat, terwijl de verdediging gevormd wordt door Givairo Read, Anel Ahmedhodžić, Tsyoshi Watanabe en Gijs Smal. Op het middenveld spelen Quinten Timber, Targhalline en Luciano Valente, die vrijdag werd opgenomen in de Oranje-selectie. Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda en Sauer moeten voor de doelpunten zorgen bij Feyenoord.

Vermoedelijke opstelling:

Wellenreuther; Read, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Targhalline, Timber, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.

1 reactie
21
88 Reacties
2 Dagen lid
93 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het zal jammer zijn om Steijn te moeten missen.. met 6 goals uit 11 wedstrijden doet Semmie waar hij voor gehaald is. Zal uiteindelijk rond de 20 goals gaan zitten dit seizoen.

Go Ahead - Feyenoord

Go Ahead Eagles
20:00
Feyenoord
5,80
4,75
1,54
Wordt gespeeld op 9 nov. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
10
6
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
11
20
28
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

