Faouzi Ziyech plaatst zeer opvallende post op Instagram na ongeluk met auto Hakim

De broer van Hakim Ziyech heeft maandag een opvallende post op Instagram gepubliceerd en weer verwijderd. De post volgde op het ongeluk waar de auto van Ziyech bij betrokken was.

Het bericht lijkt zich te richten op een vriend van Ziyech. De broer van Ziyech, Faouzi Ziyech, deelde een afbeelding met de tekst (in het Engels): "Als je iemand helpt en daar iets in ruil voor verwacht, is dat geen liefdadigheid, maar business." In het Nederlands schrijft hij er zelf bij: "Toen ik investeerde in zijn toekomst en die veiligstelde, waar de kans van slagen nihil was, investeerde jij slapend in brokkel drop Venco! Business as usual."

Het is onduidelijk aan wie het bericht precies gericht is. Zondagavond raakte de Rolls-Royce van Ziyech betrokken bij een ongeluk en werd een aanhouding verricht. Het is nog altijd niet helemaal duidelijk of Ziyech zelf in de auto zat. Een uur na het ongeluk werd hij gespot op een festival in Amsterdam.

De broer van Ziyech publiceerde zondagavond, kort na het nieuws over het ongeluk, een foto waarop hij voor zijn eigen auto stond. De kofferbak van de auto is open; de foto is gemaakt in de Marokkaanse stad Berkane. In de reacties vragen veel mensen aan Faouzi wat hij weet over de situatie van Hakim, maar daar reageert hij niet op.

Faouzi en Hakim leven op gespannen voet met elkaar. Geregeld plaatst Faouzi berichten op Instagram waarin hij uithaalt naar zijn broertje. Dat deed hij bijvoorbeeld ook in april, nadat een interview van Hakim in het verkeerde keelgat was geschoten bij Faouzi. Hij liet daarin doorschemeren veel opzij te hebben gezet om de carrière van Ziyech te bespoedigen, een soortgelijk sentiment als in de verwijderde Instagram-post van maandag.