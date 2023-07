Rolls-Royce van Ziyech crasht en rijdt over fietsen heen: grote schade, één aanhouding

De Rolls-Royce van Hakim Ziyech is zondag in Amsterdam rond 18.30 uur in botsing gekomen met een Volkswagen Polo. Bij het ongeluk raakte niemand gewond, al is een van de automobilisten wel aangehouden door de politie.

Na het ongeluk reed een van de auto's, de Rolls-Royce van Ziyech, over een fietsenrek met geparkeerde fietsen heen.. Het ongeluk heeft dan ook voor 'veel schade' gezorgd, meldt AT5. De botsing vond plaats op de Willem Schoutenstraat in De Baarsjes in Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

Een politiewoordvoerder laat enkel weten dat de politie gaat uitzoeken wat er is gebeurd en dat een van de automobilisten is aangehouden. Ondertussen zijn agenten en werknemers van een bergingsbedrijf zijn druk bezig met het opruimen van de schade; de kruising is nog afgezet en de Rolls Royce is al meegenomen door het bergingsbedrijf.

De auto van Ziyech betreft een Rolls-Royce Cullinan Mansory met een nieuwprijs van zo'n zes ton. Uit foto's blijkt dat de auto veel schade heeft opgelopen. Het is niet met zekerheid vast te stellen dat Ziyech in de auto zat.

Op de website van AT5 zijn foto's van het ongeluk te zien.