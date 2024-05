Ziyech krijgt Galasataray-supporters op de banken met heerlijke uithaal van 25 meter

heeft de supporters van zijn club Galatasaray zondagavond in vervoering gebracht met een schitterende goal van afstand tegen Sivasspor. De oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax tekende na een uur spelen met zijn tweede treffer van de avond voor de 4-1.

Vorige week kwam de Marokkaanse stilist ook al tot scoren in het uitduel bij Adana Demirspor (0-3), deze week toont hij voor eigen publiek opnieuw zijn niet geringe kwaliteiten. Eerst stond hij na tien minuten op de goede plaats om een teruggetrokken voorzet vakkundig af te ronden, waarmee hij tekende voor de 1-0.

Gala liep vervolgens via een andere oude bekende uit de Eredivisie, Dries Mertens, nog voor rust uit naar een 2-0 voorsprong. In de tweede helft deden de bezoekers via Caner Osmanpasa nog wel wat terug, maar Mauro Icardi bracht de marge even later alweer op twee. Daarna zorgde Ziyech voor het (voorlopige) hoogtepunt van de avond door een bal die voor zijn voeten kwam van 25 meter hoog binnen te schieten: 4-1. Een klein kwartier later kwam ook Mertens voor de tweede keer op het scorebord, waardoor Galatasaray op weg is naar een ruime thuiszege.

