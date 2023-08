Dit is wat we tot nu toe weten over het ongeluk met de auto van Hakim Ziyech

Er is nog veel onduidelijk over het auto-ongeluk waar de Rolls-Royce van Hakim Ziyech bij betrokken was. Het ongeluk vond zondagavond plaats rond 18.30 uur ter hoogte van de Orteliusstraat in Amsterdam. De Rolls-Royce kwam in botsing met Volkswagen Polo, waarna de Rolls-Royce over een fietsenrek met geparkeerde fietsen heen reed.

AT5 maakte als eerste melding van het auto-ongeluk, maar vermeldde toen nog niet dat een auto van Ziyech erbij betrokken was. Dat werd door getuigen op sociale media gemeld en als eerste gebracht door FCUpdate. Inmiddels staat in het artikel van AT5 wel dat de peperdure bolide van Ziyech erbij betrokken was. Het is echter nog onduidelijk of Ziyech in de auto zat.

Wat we tot nu toe weten

• Rond 18.30 uur botste een Rolls-Royce, die op naam staat van Ziyech en een catalogusprijs heeft van €488.805,-, met een Volkswagen Polo ter hoogte van de Orteliusstraat in Amsterdam. De Rolls-Royce reed over een fietsenrek met geparkeerde fietsen heen; een groot aantal fietsen is daardoor vernield.

• Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Wel verrichtte de politie één aanhouding. Het ging volgens de politie om een van de automobilisten. "We gaan uitzoeken wat hier precies gebeurd is", liet een woordvoerder weten aan AT5.

• De schade wordt opgeruimd door agenten en werknemers van een bergingsbedrijf. De Rolls-Royce is al meegenomen door het bergingsbedrijf.

• AT5 sprak met getuigen die beweren dat Ziyech zelf niet in de auto zat en zijn auto had uitgeleend. Ook Shownieuws trok zondagavond op basis van de eerste berichten de conclusie dat Ziyech waarschijnlijk niet achter het stuur zat.

• Juicevlogger Yvonne Coldeweijer heeft echter met een getuige gesproken die beweert dat Ziyech het ongeluk zelf heeft veroorzaakt en daarna gewisseld zou zijn met een vriend. Ook heeft ze van getuigen gehoord dat Ziyech rond 18.00 uur met vrienden door De Pijp liep, waar de auto stond geparkeerd. Ziyech zou zelf achter het stuur zijn gaan zitten. Een half uur later vond het ongeluk plaats.

• Volgens Coldeweijer is een vriend van Ziyech uiteindelijk gearresteerd. Ziyech zou na het ongeluk in een andere auto zijn gestapt. Hij zou even later kort zijn teruggekomen 'als toeschouwer' om bij zijn gecrashte auto te gaan kijken. Er zijn geen foto's die dit ondersteunen. Coldeweijer doet ook andere beweringen die Ziyech in een slecht daglicht plaatsen, maar die publiceren we niet vanwege een gebrek aan ondersteunend bewijs.

• Ziyech zou uiteindelijk zijn doorgereden naar het Amsterdamse Terrassen Festival, waar hij tot sluitingstijd aanwezig was. Hij werd om 19.30 uur samen met zijn vriend en hiphopartiest Brahim Fouradi gezien bij het optreden van Yves Berendse; daar is wel een foto van. Dat was dus een uur na het ongeluk. De politie Amsterdam heeft aan Reality FBI bevestigd dat het ongeluk om 18.30 uur werd gemeld.