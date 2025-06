Gijp baalt van aanstelling Van Bronckhorst: ‘Had het hém meer gegund’

René van der Gijp had liever gezien dat Dirk Kuyt de assistent van Arne Slot bij Liverpool was geworden. Dat maakt de analist duidelijk in de podcast KieftJansenEgmondGijp, waarin hij reageert op de aanstelling van van Giovanni van Bronckhorst.

Afgelopen week maakte de zaakwaarnemer van Van Bronckhorst, Guido Albers, aan de NOS bekend dat zijn cliënt de opvolger van John Heitinga op de bank naast Slot zou worden. Eerder werd ook de naam van Kuyt genoemd, maar de keuze is gevallen op de oud-trainer van onder andere Feyenoord.

Michel van Egmond vraagt in de podcast KJEG: “Van Bronckhorst heeft een goede baan, hè? Assistent van Slot bij Liverpool.” Van der Gijp is het eens, maar hij had het liever anders gezien: “Ja. Ik had het Kuyt eigenlijk wel gegund.”

“Ja, meer”, zegt Kieft. Gijp gaat verder: “Van Bronckhorst is eigenlijk al een trainer die al meer dan over de helft heen is.” Van Egmond is het eens: “Het is gewoon een geroutineerde trainer inmiddels.” Gijp: “Kuyt is nog maar op het begin. Dan zou je zeggen: Dan is twee of drie jaar onder Slot een goed idee.”

