Gijp geeft Timber transferadvies: ‘Ik zou niet…’

René van der Gijp zou afraden om een transfer weg bij Feyenoord te maken, zolang hij geblesseerd is. Dat vertelt de analist in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Timber wordt al langere tijd in verband gebracht met een vertrek uit Rotterdam.

Timber geldt al tijden als een van de belangrijkste spelers van Feyenoord en wordt dan ook regelmatig gelinkt aan een vertrek. Zo zou zijn voormalige trainer Arne Slot de middenvelder naar Liverpool willen halen. Ook andere Europese topclubs houden hem in de gaten, zo bleek eerder deze maand.

In de podcast krijgen de heren de vraag: “Is Timber toe aan een transfer weg van Feyenoord, of kan hij beter in De Kuip blijven?” Wim Kieft merkt op dat Timber al sinds februari geblesseerd is. “Blijven!”, roept Rob Jansen tussendoor. “Ik zou niet geblesseerd naar een andere club gaan”, stelt Gijp. “Ik vind wel, een andere club die veel geld voor je betaalt, die verwacht wel dat iemand gelijk zijn stempel drukt.” “Gewoon lekker een jaartje blijven zitten", herhaalt Jansen nog maar eens.”

Hoe lang is Timber nog geblesseerd?

Wat Timbers blessure betreft, is het nog niet zeker wanneer hij volledig hersteld is. De Feyenoord-aanvoerder zei in april zelf: "Ik hoop zelf ergens in de zomer, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Ik ben zelf ook iemand die van week tot week beter wil worden, en niet te ver vooruit wil kijken. Dus ik hoop ergens in de zomer", aldus Timber.

