‘Slot haalt Van Bronckhorst naar Liverpool’

Arne Slot wil Giovanni van Bronckhorst naar Liverpool halen als nieuwe assistent, zo meldt de Engelse krant The Times. Van Bronckhorst zou het gat op de bank moeten opvullen, dat kersverse Ajax-trainer John Heitinga heeft achtergelaten.

Van Bronckhorst is vóór Slot de laatste trainer die Feyenoord kampioen maakte, in 2017. Daarna volgden dienstverbanden bij Guangzhou in China, Rangers FC en Besiktas. Inmiddels is de vijftigjarige trainer sinds november clubloos.

Rondom het vertrek van Heitinga naar Ajax deden verschillende namen de ronde. Dirk Kuyt werd genoemd, maar ook Slots oud-assistent Marino Pusic en de recent vertrokken NEC-trainer Rogier Meijer. Volgens The Times is daar allemaal geen sprake van en komt er een Feyenoord-duo aan het roer bij Liverpool. Ook de Nederlandse Sipke Hulshoff is al onderdeel van de staf.

Van Bronckhorst zou volgens de krant de nieuwe 'denktank' van Slot worden. Liverpool zou dichtbij een overeenkomst zijn met de voormalige linksback van onder andere Arsenal, FC Barcelona en het Nederlands elftal.

