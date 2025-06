'Feyenoordt meldt zich voor 22-jarige aanvaller van Istanbulspor'

Feyenoord gaat vandaag (donderdag) nog een bod op Gaoussou Diarra uitbrengen bij Istanbulspor, zo meldt 1908.nl althans. De 22-jarige aanvaller uit Mali was afgelopen seizoen goud waard in de Turkse Süper Lig, waarin hij met vijftien doelpunten bijdroeg aan de vierde plaats van zijn club op de eindrangschikking.

Diarra ligt bij zijn huidige club nog vast tot medio 2029, maar Feyenoord is van plan hem los te gaan weken. "Momenteel wordt er bij Feyenoord een bod voorbereid op Diarra, die over enkele uren ingediend wordt bij zijn club Istanbulspor", zo verzekeren 'ingewijden' aan 1908. Met de speler zelf en zijn entourage zou Feyenoord reeds in gesprek zijn.

Hoewel hij dus een uitstekend seizoen achter de rug heeft, zou Feyenoord niet de hoofdprijs voor Diarra hoeven te betalen. "Feyenoord weet dat Diarra gecharmeerd is van de eerste toenaderingspogingen richting en voor de speler. De club verwacht hem voor een betaalbare prijs op te kunnen halen", zo valt te lezen. Volgens 1908 zou Diarra, die als rechtsbenige aanvaller het best tot zijn recht komt op de linkerflank, zich in eerste instantie gaan richten op een plek als 'rotatiespeler' in de selectie van trainer Robin van Persie.

