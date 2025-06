Zaakwaarnemer bevestigt: Dirk Kuijt ziet droomtransfer in rook opgaan

Dirk Kuijt wordt niet de opvolger van John Heitinga als assistent-trainer van Liverpool. Dat zegt zijn zaakwaarnemer Rob Jansen in de podcast KieftJansenEgmondGijp. In de Engelse media werd Kuyt recentelijk genoemd als de nieuwe assistent van trainer Arne Slot.

Heitinga werd afgelopen zomer losgeweekt bij West Ham United en als assistent toegevoegd aan de technische staf van de nieuwe trainer Arne Slot. In hun debuutjaar wonnen The Reds met overmacht de landstitel. De samenwerking beviel dan ook uitstekend, maar is na slechts één jaar alweer ten einde gekomen. De 41-jarige oefenmeester kon een lokroep van Ajax niet weerstaan en zwaait vanaf komend seizoen de scepter als hoofdtrainer van de Amsterdamse club.

Volgens transferjournalist Pete O'Rourke (Football Insider) was de club daarbij uitgekomen op Kuijt. De Nederlandse trainer is nu nog werkzaam bij het Belgische Beerschot, maar het heeft er alle schijn van dat hij zal vertrekken bij die club. Onder leiding van de voormalig Oranje-international degradeerde de club, na het seizoen ervoor te zijn gepromoveerd naar de Jupiler League Pro, kansloos naar het tweede niveau in België.

Jansen laat weten dat Kuijt niet aan de slag gaat bij zijn oude club Liverpool. "Nee, het wordt een andere assistent-trainer. Dat had geweldig voor hem geweest. De assistent van Liverpool wordt iemand anders. Voor Dirk was het geweldig geweest. Hij had dolgraag naar Liverpool gegaan. Assistent daar is natuurlijk wel een serieus niveau", aldus de zaakwaarnemer, die niet vertelt wie wel de opvolger van Heitinga.

Kuijt speelde in zijn actieve carrière als voetballer van 2006 tot 2012 voor Liverpool. Daarin speelde de buitenspeler liefst 285 wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij goed was voor 71 treffers en veertig assists.

